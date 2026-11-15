Alianza de Cutral Co es el único equipo zonal en semis del Regional Amateur

El Gallo le ganó a Estudiantes de Bariloche -también de visitante- y ya tiene rival en la siguiente instancia.

Alianza de Cutral Co sigue construyendo su historia en el Torneo Regional Amateur y se convirtió en el único representante de la región del Alto Valle y Neuquén que continúa en carrera. El Gallo volvió a demostrar su superioridad ante Estudiantes Unidos de Bariloche, ganó 1 a 0 como visitante y cerró los cuartos de final con un contundente 4 a 0 en el resultado global.

El equipo neuquino consiguió la clasificación con un tanto de Leandro Cerda , a los 36 minutos del segundo tiempo, para ponerle el broche a una serie que había comenzado a resolver con la goleada por 3 a 0 en el Coloso del barrio Ruca Quimey.

La revancha tuvo también una expulsión: Yoel Juárez , de Estudiantes, vio la tarjeta roja a los 28 minutos del complemento. Con la ventaja construida en Cutral Co y un nuevo triunfo fuera de casa, Alianza confirmó su lugar entre los cuatro mejores de la Patagonia.

La clasificación tiene un valor especial para el fútbol neuquino. El conjunto de Cutral Co no solamente representa a Lifune, sino que también quedó como el único equipo de la zona en competencia, después de las eliminaciones de los demás representantes regionales.

Newbery será el próximo rival del Gallo

El rival de Alianza en semifinales será Jorge Newbery de Carmen de Patagones, que consiguió una clasificación dramática frente a Atlético Regina.

El Aviador perdió 1 a 0 en Villa Regina, con un gol de Rubén Marcelino García, pero logró llevar la definición a los penales gracias a la ventaja de 2 a 1 que había conseguido en el encuentro de ida. Desde los doce pasos fue contundente y se impuso por 4 a 1 para meterse entre los cuatro mejores.

De esta manera, el equipo dirigido por Jorge Pulpo Lencina tendrá un nuevo desafío frente a un rival que también llega fortalecido por haber superado una serie exigente.

La otra semifinal será entre CAI y Escorpión

La Región Patagonia tendrá una segunda llave entre la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia y Escorpión de Río Gallegos.

El conjunto comodorense eliminó a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia en otro duelo cargado de emociones. Repitió el triunfo por 3 a 2 conseguido en la ida, esta vez como visitante, y cerró la serie con un global de 6 a 4. José Chacón, en dos oportunidades, y Matías Ávila marcaron para el Azzurro en la revancha.

Por su parte, Escorpión dejó en el camino a Camioneros de Río Grande mediante la definición por penales, después de igualar la serie. Mamba Sport+1

El bicampeón de Lifune quiere seguir haciendo historia

La campaña de Alianza tiene un valor agregado por su presente deportivo. El Gallo viene de consagrarse bicampeón del Torneo Oficial A de Lifune, el pasado 9 de agosto, y volvió a ratificar su condición de club más ganador del fútbol neuquino.

Ahora, el conjunto de Cutral Co trasladó ese protagonismo al plano regional. Con personalidad, buenos resultados y una serie de actuaciones contundentes, se metió entre los cuatro mejores de la Patagonia y mantiene vivo el sueño de conseguir uno de los ascensos al Federal A.

Alianza ya no representa solamente a Cutral Co ni a Neuquén: es el único equipo de la zona que sigue en carrera y lleva la bandera del fútbol regional en la recta decisiva del Regional Amateur.