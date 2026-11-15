Ronaldinho volvió al fútbol y brilló: así fue su regreso como profesional a los 46 años

El brasileño se calzó los botines y representó al Ravenna en la Serie C de Italia. Encima, participó en uno de los goles del 2-0 ante el Forli.

Ronaldinho volvió a jugar un partido oficial de fútbol a los 46 años y protagonizó un regreso que despertó la atención del mundo deportivo. El brasileño se puso la camiseta del Ravenna FC para enfrentar al Forli por la fecha 14 de la Serie C italiana y disputó el primer tiempo del clásico de Emilia-Romaña. Lejos de limitarse a una aparición simbólica, el ex Barcelona mostró destellos de su calidad, participó en la jugada que abrió el marcador y recibió una ovación cuando fue reemplazado.

Vestido completamente de blanco, con sus característicos botines y guantes, el astro ingresó al campo de juego bajo la mirada de miles de espectadores. Después de algunos minutos de adaptación, comenzó a tomar contacto con la pelota y se convirtió en una referencia para sus compañeros. También se hizo cargo de las acciones de pelota parada: ejecutó un córner que estuvo cerca de terminar en gol y participó en la construcción de la jugada que derivó en el tanto de Giulio Donati , autor de un espectacular remate desde afuera del área.

El brasileño permaneció en cancha durante los primeros 45 minutos y salió en el entretiempo . Cuando se retiró rumbo al vestuario, recibió el reconocimiento de los hinchas y los abrazos de sus compañeros. El Ravenna terminó ganando 2-0, en una jornada que tuvo como principal atractivo la vuelta del campeón del mundo después de más de once años sin disputar un encuentro profesional.

Esto es real y está pasando ahora.



Ronaldinho está a punto de hacer su debut en la Serie C de Italia con Ravenna, a sus 46 AÑOS y a más de 10 años de su retiro.



Espectacular. pic.twitter.com/WKOSwluvQu — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 15, 2026

Después del partido, Ronaldinho habló con Sky Sport y expresó su satisfacción por la experiencia. "Ha ido muy bien, he jugado con muchos futbolistas jóvenes. Me siento muy bien", aseguró. También reconoció que le hubiera gustado permanecer más tiempo en el campo: "Es verdad. Todo pasó demasiado rápido. El fútbol es así, siempre ha sido así para mí".

Cuando le preguntaron si volvería a jugar, el ex mediocampista no descartó una nueva presentación y dejó la decisión en manos del presidente del club, Ignazio Cipriani. "No lo sé, ahora, si el presidente me llama, vuelvo. Siempre es un placer jugar, ya se lo dije: cuando me necesite, estoy", respondió. Además, destacó lo que significó compartir el vestuario con futbolistas que crecieron viéndolo jugar: "Fue todo maravilloso, ver a tantos jugadores jóvenes que crecieron viéndome jugar. Fue lindo jugar con ellos".

Por qué Ronaldinho volvió a jugar como profesional

La presencia de Dinho en el Ravenna había comenzado a tomar forma en junio, cuando Cipriani anunció su llegada mediante una fotografía junto al brasileño y la camiseta de la institución. El vínculo se enmarcó en un proyecto comercial para ampliar la proyección internacional del club italiano, del que el ex futbolista también es accionista. La relación de amistad entre ambos fue clave para concretar una iniciativa que permitió al equipo ganar visibilidad mucho más allá de la Serie C.

La última presentación profesional del crack había sido en 2015, cuando jugó para Fluminense. Su trayectoria quedó marcada por su paso por Paris Saint-Germain, Barcelona y Milan, además de sus actuaciones con la selección brasileña. En el conjunto catalán ganó la Champions League en 2006 y alcanzó su mayor reconocimiento individual al obtener el Balón de Oro en 2005. Un año antes había sido campeón del mundo en Corea y Japón.