Cinco candidatos y dos campeones del mundo: cuáles son los volantes centrales que busca River

La dirigencia millonaria tiene claras sus prioridades de cara al próximo mercado de pases, más allá de la continuidad de Ponzio.

River ya empezó a delinear sus prioridades para el próximo mercado de pases y tiene un objetivo concreto: incorporar un volante central que aporte equilibrio y jerarquía. Después de un año en el que Marcelo Gallardo, el Chacho Coudet y Leo Ponzio, este último de manera interina, no encontraron una respuesta confiable en ese sector, la dirigencia considera necesario reforzar una posición clave para el funcionamiento del equipo.

Entre los nombres que aparecen en el radar se encuentra Guido Rodríguez , surgido de las Inferiores del Millonario y actualmente en Valencia. El mediocampista puede ofrecer orden táctico, recuperación y precisión en el primer pase, características que el cuerpo técnico busca para fortalecer el círculo central. Otro de los apuntados es Juan Ignacio Nardoni , quien tuvo un destacado rendimiento en Racing durante el ciclo de Gustavo Costas y ahora juega en Gremio de Brasil.

La lista también incluye a Franco Ibarra, un futbolista que ya había aparecido en el radar del club, aunque por el momento no hubo avances concretos. Más atrás figuran Santiago Hezze , ex Huracán y actualmente en Olympiacos; y Exequiel Palacios , una alternativa que aparece como la más difícil de concretar. El volante llegó recientemente a Ipswich Town, donde se convirtió en una pieza importante, por lo que su salida no asoma sencilla.

LOS VOLANTES CENTRALES QUE ESTÁN EN LA CARPETA DE #RIVER.



Guido Rodríguez (Valencia), Juan Ignacio Nardoni (Gremio), Franco Ibarra (Rosario Central) y Santiago Hezze (Olympiacos).



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Los 5 que no convencieron a ningún DT en River

La necesidad de sumar un refuerzo también está relacionada con el rendimiento de los futbolistas que actualmente integran el plantel. Fausto Vera, cuyo pase pertenece a Atlético Mineiro, tiene una opción de compra de 4,5 millones de dólares incluida en el préstamo acordado a fines de 2025. Sin embargo, pese a haber acumulado 2.485 minutos, todavía no terminó de convencer y su continuidad dependerá de lo que muestre en los últimos partidos del año.

Aníbal Moreno tampoco logró consolidarse como una solución definitiva. El mediocampista sufrió una discopatía lumbar después de la eliminación en la Copa Sudamericana y esa situación le impidió mantener continuidad. Aunque tuvo un buen regreso frente a Belgrano en Córdoba, su falta de ritmo coincidió con el desgarro que sufrió Vera en ese mismo encuentro. Por otra parte, Mauro Arambarri, incorporado desde Getafe, apenas sumó 213 minutos y tampoco consiguió afirmarse en el equipo.

Juan Carlos Portillo es otra alternativa, aunque todavía necesita recuperar su mejor forma después de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. En ese contexto, los juveniles ganaron espacio durante la temporada: Santiago Espíndola disputó 81 minutos y dejó una buena impresión en su debut ante Aldosivi, además de repetir una actuación positiva en el amistoso frente a Gimnasia. Lucas Silva, por su parte, acumuló 522 minutos, pero perdió terreno después de un Superclásico en el que no estuvo a la altura de las expectativas.

La posibilidad de que Espíndola y Silva sean las principales alternativas para enfrentar a Lanús, salvo que Vera consiga ponerse a punto, expone las dificultades que atraviesa River en esa posición. La búsqueda de un volante central se suma a otras necesidades que el club analiza para el próximo período de transferencias, entre ellas la incorporación de un marcador central y un delantero centro. El objetivo será encontrar un futbolista capaz de darle equilibrio a un equipo que necesita mayor respaldo en la mitad de la cancha.