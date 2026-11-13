Messi vuelve a jugar en Argentina: confirmaron el amistoso entre River e Inter Miami en el Monumental

Este viernes por la mañana se confirmó un bombazo: River e Inter Miami jugarán un amistoso , con Lionel Messi como protagonista y una catarata de figuras que estarán presentes en el evento que se desarrollará en el estadio Monumental.

Con una foto del estadio de fondo y las apariciones estelares de Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y el brasileño Casemiro por el lado de las Garzas, y con los campeones del mundo Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Thiago Almada y Gonzalo Montiel representando al millonario, ambos clubes anunciaron la noticia que era un rumor casi confirmado.

El propio entrenador del elenco estadounidense había sido contundente cuando le preguntaron casi una semana atrás: “Para mí está casi confirmada esa situación”, había dicho y agregó: “Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento”.

Cuándo es la fecha del partido

Según confirmaron ambos clubes, el partido está programado para el 19 de enero de 2027. Se espera que las máximas figuras de los dos equipos estén presentes debido a que la presentación oficial los tiene como la imagen principal del evento que volverá a recibir a Messi en territorio argentino.

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Messi nunca jugó un partido en el Monumental sin la camiseta de la Selección

El amistoso también tendría un significado particular para el campeón del mundo: sería su primera presentación en el país en un partido a nivel clubes. A lo largo de su carrera, el delantero disputó encuentros en territorio argentino con el combinado nacional, pero nunca lo hizo con Barcelona, Paris Saint-Germain o las Garzas. Sus visitas a la Bombonera para la despedida de Juan Román Riquelme y al Coloso Marcelo Bielsa para el homenaje a Maxi Rodríguez fueron ocasiones especiales, fuera de la competencia habitual.

RIVER JUGARÁ UN AMISTOSO VS INTER MIAMI DE LIONEL MESSI, EL PRÓXIMO 19 DE ENERO EN EL MONUMENTAL.



Lo confirma @GermanBalcarce. pic.twitter.com/NUd0oqOTXy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 7, 2026

Messi llegó al conjunto de Florida en julio de 2023 y desde entonces se convirtió en la principal figura de la franquicia estadounidense. Un eventual cruce con River representaría también una oportunidad para que el público argentino pueda verlo nuevamente en acción, esta vez frente a uno de los equipos más importantes del fútbol nacional y en un escenario que conoce muy bien.