El inesperado saludo de Tomás Aranda a Lionel Messi tras el título de Boca

El volante creativo no se olvidó del astro rosarino, que lo colocó entre las grandes promesas del mundo del fútbol.

Tomás Aranda vivió una noche inolvidable en La Bombonera: volvió a jugar después de 72 días de recuperación, celebró su primer título con Boca y recibió el reconocimiento de uno de sus máximos ídolos, Lionel Messi . Tras la victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia, el juvenil agradeció públicamente el gesto del capitán de la Selección Argentina, quien semanas atrás lo había elegido entre las diez promesas del fútbol mundial.

El rosarino había participado de una campaña publicitaria de Adidas en la que seleccionó a jóvenes talentos de distintas nacionalidades, tanto del fútbol masculino como del femenino. El juvenil fue el único argentino incluido en la nómina y recibió una dedicatoria escrita de puño y letra por el propio Messi: “Proyecto de crack” . El reconocimiento tuvo un significado especial para el mediocampista ofensivo, que además pudo cumplir otro sueño al recibir los botines de su referente.

El vínculo entre ambos también tenía un antecedente cercano. Durante la última gira de la Selección Argentina previa al Mundial 2026 , el futbolista de Boca había compartido entrenamientos con el campeón del mundo. Por eso, cuando le preguntaron por aquella distinción durante los festejos en el estadio, no escondió su emoción y destacó el valor que tuvo para su carrera recibir semejante respaldo.

“ES UN PRIVILEGIO PARA MI, 100% AGRADECIDO CON ÉL” Tomás Aranda sobre el reconocimiento de Leo Messi como una de las promesas del fútbol mundial. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/CyOTZ8Hj5o

“La verdad, como digo siempre, es un privilegio. Ser elogiado por él, que me haya elegido es un privilegio para mí. Cien por cien agradecido con él y toda la gente”, expresó en diálogo con ESPN. Sus declaraciones tuvieron lugar en una jornada especial, en la que pudo volver a sentirse futbolista después de atravesar uno de los momentos más difíciles desde su llegada a Primera.

De la lesión que lo dejó afuera de todo al regreso triunfal

Aranda había sufrido una fractura de peroné que lo mantuvo alejado de las canchas durante 72 días y puso en duda su regreso antes del cierre de la temporada. La lesión lo obligó a atravesar un proceso de rehabilitación exigente, con la posibilidad de que su vuelta recién se produjera en 2027. Sin embargo, el trabajo junto al cuerpo médico del club le permitió estar disponible para la definición de la tabla anual.

El propio juvenil reconoció el esfuerzo que hubo detrás de su regreso y agradeció especialmente a quienes lo acompañaron durante la recuperación. “Fue un momento difícil para mí. Gracias a mi familia y a los médicos de Boca pude jugar y ser campeón”, manifestó el número diez. Así, su participación en la consagración tuvo un valor que fue más allá de los minutos disputados en el campo.

Lionel Messi escribió los nombres de las PRÓXIMAS ESTRELLAS del fútbol para un spot de adidas.



Tomás Aranda.

Can Uzun.

Gilberto Mora.

Max Dowman.

Zavier Gozo.

Jesús Rodríguez.

Kees Smit.

Chloe Sarwie.

Giovanna Waksman.

Lotta Wrede.



“Diez… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 11, 2026

La victoria ante Defensa y Justicia, con el agónico gol de Enner Valencia, le permitió al Xeneize quedarse con el título de la tabla anual y desatar la celebración en La Bombonera. La conquista significó además la primera vuelta olímpica del volante con la camiseta azul y oro, luego de una etapa marcada por la lesión y la incertidumbre sobre su regreso. La noche reunió tres motivos de festejo: la recuperación, el campeonato y el reconocimiento de Messi.