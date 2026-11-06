El emotivo video de Tomás Aranda, que vuelve a estar convocado en Boca tras su grave lesión

El juvenil superó una fractura de peroné tras casi tres meses de recuperación y podría sumar minutos ante Defensa y Justicia.

Tomás Aranda volvió a aparecer entre los concentrados de Boca después de casi tres meses de recuperación por una fractura de peroné y acompañó la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El juvenil, que había quedado al margen de la competencia desde la lesión, fue citado por Rodolfo Arruabarrena para el partido de este sábado ante Defensa y Justicia , por la última fecha del Torneo Clausura .

La confirmación marcó un paso importante en un proceso que inicialmente apuntaba a tenerlo disponible recién para la pretemporada de enero de 2027 . Sin embargo, la evolución física del mediocampista permitió acortar los tiempos y volver a colocarlo a disposición del cuerpo técnico antes de lo previsto.

“ Después de un tiempo de espera, mucho trabajo y paciencia, vuelve a llegar la oportunidad de estar ”, escribió Aranda en el comienzo de la publicación con la que celebró su regreso a una convocatoria oficial.

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El futbolista también agradeció a quienes lo acompañaron durante la rehabilitación. “También quiero agradecer a todas las personas que estuvieron cerca, acompañándome y apoyándome durante este tiempo”, expresó. El mensaje terminó con una referencia directa al momento deportivo que atraviesa Boca: “Con mucha ilusión y ganas de darlo todo por estos colores. Vamos @bocajrs”.

Una recuperación más rápida de lo esperado

Aranda sufrió una fractura de peroné que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. La recuperación avanzó de manera progresiva: primero comenzó con trabajos sobre el césped y luego volvió a entrenarse junto al plantel, aproximadamente nueve semanas y media después de la lesión.

Uno de los factores que permitió acelerar los plazos fue que el jugador no presentó dolor ni inflamación durante el proceso. Esa evolución llevó al cuerpo médico y al cuerpo técnico a reconsiderar el calendario previsto inicialmente y habilitar su regreso a la dinámica del grupo.

Arruabarrena ya había anticipado señales positivas después del triunfo 1-0 ante River en el Superclásico. “Aranda va por buen camino, el proceso de recuperación ha sido bueno y quizás mañana o pasado pueda estar con el grupo, debo hablar con el jugador y los médicos”, había señalado el entrenador.

La inclusión en la lista para enfrentar a Defensa y Justicia representa ahora el siguiente paso. Aranda tendrá la posibilidad de integrar el banco de suplentes en La Bombonera, aunque todavía no está confirmado que vaya a sumar minutos.

Un regreso en un momento decisivo para Boca

La convocatoria llega en una instancia clave de la temporada. Boca afrontará la última fecha del Clausura con objetivos importantes por delante y, además, tiene en el horizonte la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla.

Hace pocas semanas, la posibilidad de contar con Aranda para esa definición parecía lejana por la gravedad de la lesión. Su evolución cambió el escenario y abrió la puerta para que vuelva a ser una alternativa durante el cierre del año.

Por ahora, la prioridad seguirá siendo completar el regreso sin apresurar los tiempos. Pero su presencia nuevamente entre los convocados ya representa una señal concreta: Aranda dejó atrás la etapa más compleja de la recuperación y volvió a quedar a disposición de Boca en uno de los momentos más importantes de la temporada.