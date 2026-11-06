Multa para Alpine por una infracción de Colapinto en Brasil: cómo le fue en las prácticas

La FIA castigó al equipo con 100 euros porque el argentino superó por 0,6 km/h el límite en boxes durante una jornada en la que terminó 9° y 11°.

Franco Colapinto completó una jornada positiva en el Gran Premio de San Pablo , aunque su viernes en Interlagos también dejó una sanción para Alpine . La FIA confirmó una multa de 100 euros contra la escudería después de detectar que el argentino superó por apenas 0,6 km/h el límite de velocidad permitido en el ingreso a boxes durante la primera práctica libre.

La infracción se produjo a las 13:10, cuando el Alpine A526 número 43 circuló a 80,6 km/h en un sector donde el máximo establecido para el fin de semana es de 80 km/h. Los comisarios determinaron una violación del artículo B1.6.3a del reglamento de Fórmula 1 y aplicaron la sanción económica al equipo francés.

El castigo no genera consecuencias deportivas para Colapinto. El argentino mantiene los resultados obtenidos en pista y tampoco recibió puntos de penalización en su superlicencia.

Un viernes competitivo para Colapinto

Más allá de la multa, Colapinto mostró un buen rendimiento durante las dos sesiones desarrolladas en el Autódromo José Carlos Pace.

En la FP1, el piloto de Pilar terminó noveno con un tiempo de 1m12s654, a 937 milésimas del líder Lando Norris, de McLaren. El argentino se mantuvo dentro del top 10 durante buena parte de la tanda y comenzó el fin de semana con buenas sensaciones en uno de los circuitos más tradicionales del calendario.

Dentro de Alpine, sin embargo, fue superado por Gabriele Minì, quien ocupó temporalmente el auto de Pierre Gasly y finalizó séptimo. El italiano fue uno de los pilotos jóvenes utilizados durante la primera práctica, mientras Gasly aguardó hasta la segunda sesión para volver al monoplaza.

Norris encabezó la tabla con 1m11s717, seguido por Andrea Kimi Antonelli, recientemente consagrado como el campeón más joven de la historia de la categoría. Max Verstappen, Lewis Hamilton y George Russell completaron las cinco primeras posiciones.

Colapinto terminó 11° en la segunda práctica

Por la tarde, Colapinto volvió a mantenerse cerca de los puestos de adelante. Con neumáticos blandos, marcó 1m11s996 en la mejor de sus 28 vueltas y terminó 11°.

El trabajo junto a su ingeniero Stuart Barlow comenzó con compuesto duro para analizar el ritmo de carrera. Posteriormente, Alpine cargó combustible para evaluar el comportamiento del auto en tandas más largas, donde el argentino sostuvo registros constantes antes de cerrar la actividad con una nueva parada en boxes.

Gasly, ya nuevamente en su Alpine, terminó 14° con un tiempo de 1m12s109, apenas 113 milésimas por detrás de Colapinto. Las condiciones tampoco ayudaron a mejorar los registros. El cielo cubierto y la niebla mantuvieron la temperatura del asfalto por debajo de los 20 grados, reduciendo la adherencia durante el cierre de la sesión.

Así, el argentino cerró el viernes con un noveno y un undécimo puesto, además de una infracción mínima que terminó costándole 100 euros a Alpine. La sanción quedó como una anécdota económica dentro de una jornada en la que Colapinto volvió a mostrarse competitivo antes de la continuidad del GP de San Pablo.