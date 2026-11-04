Cómo será el nuevo traje de Franco Colapinto con los colores de Boca

El argentino estrenará nueva vestimenta en la próxima carrera, que se desarrollará en el circuito de San Pablo.

Franco Colapinto tendrá un look diferente en el Gran Premio de San Pablo . Alpine presentó el traje antiflama que utilizarán sus pilotos durante el fin de semana en Interlagos , con una combinación de colores que rápidamente llamó la atención por su parecido con los de Boca , el club del que es hincha confeso el argentino.

La nueva indumentaria tendrá una base amarilla , con detalles azules en los hombros, las mangas, los laterales y las piernas . De esta manera, la escudería francesa dejará de lado el tradicional rosa y azul que identifica a sus pilotos para la cita brasileña.

El diseño también estará presente en el traje de Pierre Gasly , compañero de Colapinto en Alpine. Ambos utilizarán la misma indumentaria especial durante el Gran Premio, que se disputará el domingo 8 de noviembre en el circuito José Carlos Pace.

¿Por qué Colapinto correrá con los colores de Boca?

Aunque la combinación remite inevitablemente a los colores de Boca, la elección tiene una explicación comercial. El cambio está relacionado con Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores de Alpine y una marca que tiene al amarillo como parte central de su identidad visual.

El logo de la compañía ocupa un lugar destacado en el pecho de los pilotos y la nueva indumentaria acompaña esa presencia. Por eso, más allá de la coincidencia con los colores xeneizes, el diseño responde a una campaña vinculada con el sponsor.

La presentación llega pocos días después del triunfo de Boca ante River en el Superclásico, un contexto que también alimentó las referencias futboleras en redes sociales. Colapinto nunca ocultó su simpatía por el club de La Ribera y la nueva combinación cromática generó comentarios entre los fanáticos.

Un casco especial y el número 43

El traje tendrá además detalles personales del piloto argentino. En las imágenes difundidas por Alpine se puede observar la bandera argentina, sus iniciales FC y el número 43, correspondiente al monoplaza que conduce en la Fórmula 1.

Colapinto también viene de presentar un casco especial para la gira americana, con predominio del blanco y detalles en azul y amarillo. En ese diseño, el Sol de Mayo aparece con los colores de Boca, junto con referencias a la bandera argentina y al número que utiliza en la categoría.

El piloto explicó que el amarillo está vinculado con Mercado Libre y también destacó la presencia de elementos personales en el casco. La combinación, que ya había generado repercusión en Austin y México, continuará ahora en Brasil.

Colapinto busca recuperarse en Interlagos

La novedad estética llegará en un fin de semana importante para Alpine. Colapinto buscará dejar atrás el Gran Premio de México, donde había terminado dentro de la zona de puntos, pero las sanciones posteriores modificaron su resultado y lo dejaron sin unidades.

La actividad en Interlagos comenzará el viernes 6 de noviembre, con dos entrenamientos. El sábado se disputará la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal será el domingo desde las 14 de Argentina.

En un circuito histórico y con una presencia importante de hinchas argentinos, Colapinto tendrá una nueva oportunidad para buscar un buen resultado. Esta vez, además, lo hará con una indumentaria que combina los colores de Alpine, el amarillo de su patrocinador y una coincidencia que no pasó inadvertida para los fanáticos de Boca.

El ida y vuelta

La cuenta oficial de Alpine publicó las fotos y desde la de Boca le respondieron.