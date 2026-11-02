"Perdedor": El lapidario análisis de un medio especializado en F1 sobre Colapinto, Gasly y Alpine en México

Un medio especializado catalogó el resultado que obtuvo la escudería francesa luego de la sanción que recibió por parte de la FIA. Qué escribió.

Franco Colapinto disfrutó por algunos minutos de un gran resultado que lo volvía a poner en la zona de puntos luego de una racha negativa que alimentó desde su choque en Bakú. Parecía haber cortado esa sintonía, pero luego una sanción de comunicada por la FIA echó todo para atrás y, lo que era alegría, se convirtió en un episodio que alimentó esta suma de hechos desafortunados.

En torno a esta situación que mantiene contrariado al equipo con sede en Enstone, un medio especializado en la categoría fue contundente sobre el piloto bonaerense, su compañero Pierre Gasly y la escudería. En el análisis los tildó como "perdedor" y fue contundente en un artículo donde analizó "ganadores y perdedores del Gran Premio de México de Fórmula 1 de 2026".

El artículo, que contiene un fuerte análisis, fue publicado por el medio The Race . "Alpine había logrado su mejor resultado desde el GP de Italia a principios de septiembre, y luego lo perdió todo", analizó y sumó: " Franco Colapinto logró contener a Liam Lawson, quien, recordemos, salió desde el pit lane, para terminar primero en la zona media de la parrilla después del abandono tardío de (Arvid) Lindblad a la derecha de la etapa tras un choque con (Óscar) Piastri".

"Una posterior penalización a Piastri elevó a Colapinto al séptimo puesto de la clasificación general y también a Pierre Gasly al noveno. En definitiva, volvió a quedar segundo en cuanto a ritmo en la zona media de la parrilla, pero fue un golpe de suerte bienvenido que pareció haberle reportado a Alpine más puntos en una sola carrera que en sus cinco fines de semana anteriores combinados", reza en el escrito.

En el artículo, cerró: "Luego, las penalizaciones por bandera amarilla para ambos pilotos anularon la ventaja y dejaron a Racing Bulls a la friolera de 35 puntos en su lucha por el quinto puesto del campeonato".

Qué dijo Flavio Briatore sobre la sanción a Colapinto que lo dejó sin puntos en México: la autocrítica de Franco

Finalmente, no hubo puntos para Franco Colapinto en el GP de México. Hizo una gran carrera, con una largada donde logró pasar a cuatro autos para ponerse transitoriamente en el séptimo puesto de la grilla, y terminó llegando a la meta en el octavo puesto. A su vez, más tarde avanzó un lugar por la sanción de Óscar Piastri. Sin embargo, todo se convirtió en un escenario de terror: horas más tarde la FIA confirmó una sanción que lo dejó afuera de las zonas de puntos y con una unidad menos en la superlicencia.

Cuando parecía que el argentino había cortado una mala racha que mantenía desde hace tiempo, la federación le confirmó que deberá seguir intentando quebrar esta situación que tanto lo aqueja. En torno a esa penalización que recibió, el exigente asesor ejecutivo, Flavio Briatore, habló sobre lo ocurrido, al igual que el propio Colapinto.

Qué dijo Briatore sobre la sanción a Colapinto

"Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero estoy menos contento con el resultado final", dijo Briatore. A su vez, recordó la sanción recibida: “Después de las penalizaciones aplicadas tras la carrera, nos vamos de la Ciudad de México sin ningún punto, lo cual es una lástima después de haber tenido a ambos autos terminando en la zona de puntos”.

“Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte. Pierre (Gasly) también manejó bien y tuvo algunos problemas de potencia en la largada, por lo que hizo un buen trabajo para recuperarse. Por lo tanto, es frustrante no llevarse nada de esta carrera”, contó.

Colapinto y una fuerte autocrítica sobre los sucedido

“Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto”, dijo tras el GP..

A su vez, agregó: “Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción con bandera amarilla, nos aplicaron una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar”.

“Hubo múltiples relanzamientos y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo estas últimas carreras para revertir parte de nuestra mala racha reciente, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, incluso si perdimos nuestra recompensa”, cerró.