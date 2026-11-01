Franco Colapinto volvió a sumar puntos y Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

El piloto de Alpine rebasó la bandera a cuadros en el octavo lugar y la escudería tuvo a sus dos corredores en el top 10.

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 con una destacada actuación en el Gran Premio de la Ciudad de México. El piloto argentino terminó octavo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por la 19ª fecha de la temporada, y cortó una racha de cuatro carreras sin ingresar en la zona de unidades. La competencia quedó en manos de Max Verstappen, mientras que Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo con apenas 20 años.

El bonaerense largó desde el undécimo puesto y tuvo una excelente salida, en la que avanzó cuatro posiciones para meterse rápidamente en la pelea. Aunque después perdió un lugar frente a Lando Norris y otro ante Oscar Piastri, mantuvo un buen ritmo y logró sostenerse en la disputa por los puntos. Su rendimiento también le permitió marcar diferencias con Pierre Gasly, su compañero en Alpine , que había partido noveno y perdió terreno desde los primeros metros.

La carrera tuvo varios incidentes y sanciones que modificaron el orden de los competidores. Charles Leclerc recibió cinco segundos de penalización por cortar camino durante su lucha con Lewis Hamilton, mientras que George Russell fue sancionado con diez segundos por un toque con Isack Hadjar. En ese contexto, Colapinto aprovechó las detenciones de sus rivales y fue recuperando posiciones, mientras se alejaba de Nico Hülkenberg y buscaba acercarse al piloto de Racing Bulls, Arvid Lindblad.

COLAPINTO VS. GASLY EN MÉXICO: el francés superó a Franco por fuera de la pista pero el argentino rápidamente recuperó su posición. #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/aK4wXyomnZ

El argentino registró su mejor vuelta en el giro 29, con un tiempo de 1m22s432, y continuó avanzando en el clasificador. Después de ingresar a boxes en la vuelta 35 para colocar neumáticos blandos, quedó detrás de su coequiper galo, pero logró superarlo en la recta principal cuatro giros más tarde. Las posteriores detenciones de otros pilotos le permitieron meterse nuevamente entre los diez primeros y recuperar la zona de puntos, que había quedado momentáneamente fuera de su alcance.

La competencia también estuvo marcada por una bandera roja en la vuelta 45. Valtteri Bottas perdió el control de su Cadillac y terminó contra las defensas, lo que obligó a detener la carrera para reparar los elementos dañados y atender al piloto finlandés, que fue trasladado al centro médico. Hasta ese momento, Verstappen había tomado la punta luego de la parada en boxes de Antonelli. Tras la interrupción, los pilotos regresaron a la pista y debieron realizar una nueva largada.

COLAPINTO QUEDÓ 8° Y AGUARDA A LA MUY PROBABLE SANCIÓN DE PIASTRI...



Franco tuvo una gran carrera y SUMÓ CUATRO PUNTOS. A su vez, tuvo una gran largada, escalando 4 POSICIONES (11° a 7°). Ahora, se deberá aguardar a la posible sanción para el piloto de McLaren por chocar… pic.twitter.com/nh37Xjuahr — Diario Olé (@DiarioOle) November 1, 2026

En el relanzamiento, el oriundo de Pilar volvió a mostrar iniciativa y peleó con Piastri y Lindblad, incluso llegó a superar momentáneamente al australiano. Más adelante, el abandono de Lindblad tras un toque con el piloto de McLaren provocó otra neutralización y permitió que el argentino se mantuviera octavo. Piastri quedó bajo investigación por esa maniobra, aunque la posible sanción no modificó la clasificación final de Franco, que completó una carrera sólida y volvió a terminar entre los diez mejores.

Verstappen fue primero y Antonelli ganó la Fórmula 1

En la pelea por la victoria, Verstappen consiguió sostener el liderazgo hasta la bandera a cuadros y se quedó con el Gran Premio de México. Hamilton finalizó segundo y Antonelli cruzó la meta en el tercer lugar, resultado suficiente para asegurar el campeonato mundial. El italiano se convirtió así en el piloto más joven en consagrarse campeón de la Fórmula 1, con 20 años, en una temporada que tuvo su definición en el circuito mexicano.

Alpine también logró sumar con Pierre Gasly, que terminó décimo y completó una jornada con los dos autos dentro de los puntos. Sin embargo, la actuación de Colapinto sobresalió por su avance desde el undécimo lugar de partida y por su capacidad para aprovechar las oportunidades que ofreció una carrera accidentada. Después de cuatro Grandes Premios sin puntuar, el argentino volvió a la zona de unidades y consiguió un resultado importante para el equipo en la recta final del campeonato.