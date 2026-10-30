Colapinto terminó 16° en la FP2 de México y ya piensa en la clasificación

El argentino tuvo su primera salida del fin de semana, quedó a 1,305 de Leclerc y volverá a pista el sábado desde las 14.30.

Franco Colapinto tuvo su primera participación en pista en el Gran Premio de México y terminó 16° en la segunda práctica libre disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez . El piloto argentino de Alpine cerró la sesión a 1,305 segundos de Charles Leclerc , que volvió a marcar el mejor tiempo del día con Ferrari .

Colapinto había quedado afuera de la FP1 porque cedió su auto al juvenil italiano Gabriele Minì , en cumplimiento del reglamento que obliga a los equipos a darle participación a pilotos debutantes durante determinadas prácticas de la temporada. Por eso, la FP2 significó su primer contacto real con el circuito mexicano durante el fin de semana.

El argentino comenzó la tanda con neumáticos medios y se ubicó inicialmente en el 16° lugar. A medida que avanzó la sesión fue mejorando sus registros y, cerca de la mitad, colocó blandos para intentar bajar su tiempo. En ese momento llegó a subir hasta el 14° puesto , aunque luego otros pilotos mejoraron y terminó nuevamente 16°.

WOAH! This is the moment where Verstappen and Lawson go wheel-to-wheel in FP2, and make contact! #F1 #MexicoGP https://t.co/edY5rY0h7E — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

La práctica también tuvo varias interrupciones. Primero apareció una bandera roja por piezas sueltas en pista después de un cruce entre Max Verstappen y Liam Lawson, que provocó daños en el alerón delantero del Racing Bulls. Más tarde, Lewis Hamilton tuvo que detener su Ferrari al borde del circuito por un problema en el auto, situación que generó un Virtual Safety Car.

Pese a esos cortes, Colapinto pudo completar una sesión importante para recuperar kilómetros después de haberse perdido la primera tanda. Su registro final quedó a poco más de un segundo del mejor tiempo, en una tabla que volvió a tener a Leclerc como referencia con una vuelta de 1:17.827.

Qué había pasado en la FP1

La primera práctica del viernes se había disputado sin Colapinto, pero dejó buenas señales para Alpine. Pierre Gasly terminó sexto con un tiempo de 1:19.210, a 1,082 segundos de Leclerc, mientras que Minì fue 14° con 1:19.946.

La FP1 estuvo marcada por la presencia de varios juveniles en reemplazo de pilotos titulares. Leclerc fue el más rápido con Ferrari, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Frederik Vesti, ambos con Mercedes. Lewis Hamilton terminó cuarto y Ayumu Iwasa completó los cinco primeros.

Para Alpine, el sexto puesto de Gasly fue el dato más positivo del inicio del fin de semana, mientras que Minì aportó información con el auto de Colapinto antes de devolvérselo para la segunda sesión.

Cuándo vuelve a correr Colapinto y dónde verlo

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, que comenzará a las 14.30, hora de Argentina. Será la última sesión antes de la clasificación, programada para las 18.

Tanto la FP3 como la qualy podrán verse en vivo por Fox Sports y también por streaming mediante Disney+.

Colapinto llega a la parte decisiva del fin de semana con la necesidad de seguir encontrando rendimiento en el Alpine. Viene de cuatro Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos y de abandonar cuatro de las últimas cinco carreras.

La FP2 le permitió, al menos, completar su primera tanda de trabajo en México y empezar a construir una referencia propia en un circuito exigente por la altura. El sábado tendrá una última práctica para ajustar el auto antes de una clasificación que marcará sus posibilidades para la carrera del domingo, prevista para las 17.