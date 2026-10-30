Escándalo en Racing: la pelea que derivó en el apartamiento de un jugador.

La situación de Alfonso Espino en Racing está en boca de todos en Avellaneda. Luego de haber sido multado tras mostrarle la panza e insultar a los hinchas al finalizar el clásico ante Independiente y de quedar marginado de lista de citados en el partido contra River , este jueves protagonizó otro escándalo: se peleó con Sebastián Saja y fue separado del plantel, por lo que desde este viernes se entrenó en el Predio Tita Mattiussi.

El conflicto con el Chino comenzó cuando, a sabiendas de que no integraría la lista de los elegidos por Sebastián Romero para el compromiso ante Aldosivi en el Cilindro de este viernes, y que el sábado habrá día libre, le pidió al Chirola un permiso para viajar a Uruguay para visitar a su familia, descargar tensiones y regresar con aire renovado para intentar revertir su situación.

El DT fue a consultar la situación con el Director Deportivo, que rechazó la solicitud. Ante este escenario, el Pacha fue a la oficina de Saja, molesto con la decisión, y la discusión escaló al punto de casi agarrarse a las trompadas. Fue entonces cuando el Chino lo borró del plantel.

Recordemos que Espino llegó a Racing en el último mercado de pases, libre desde Rayo Vallecano, para ocupar el puesto que dejaba Gabriel Rojas, vendido a Cruzeiro, que era una la gran figura del equipo, al punto de ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. El uruguayo debutó en la goleada 4-1 ante Defensa y Justicia y también jugó desde el arranque frente a Gimnasia en el estreno del Torneo Clausura. En ambos partidos fue reemplazado y luego perdió el puesto con Ignacio Rodríguez, volante devenido a defensor.

El día que Espino le mostró la panza a los hinchas de Racing en el clásico contra Independiente

Tras el empate en el Clásico de Avellaneda frente a Independiente, los jugadores de Racing se fueron camino al vestuario después del resultado que no le sirvió, bajo una lluvia de insultos y algunos objetos que volaron desde las tribunas para repudiar el nivel futbolístico del plantel. En ese contexto de hostilidad donde carecen los buenos resultados, un futbolista respondió con una actitud singular: Alfonso Espino.

Sobrepasado por la situación, Espino hizo estallar a los hinchas mientras recibía insultos. Cuando salía de la cancha se levantó su remera y el abrigo, y mostró su panza, en respuesta a las críticas que recaen sobre él por no estar en forma, según la percepción de algunos hinchas. Acto seguido, lanzó al aire la frase "la con... de tu madre". Luego de eso, varios fanáticos pidieron que el jugador no vuelva a jugar con la camiseta de la institución.

"Se fue Rojas, el mejor tres de América, y viene el Pacha Espino que encima se va puteando a la gente. No tiene que jugar más en Racing", dijo uno entre tantos fanáticos que expresaron su desacuerdo con el accionar del jugador.

Un día después, Espino pidió disculpas a la gente de Racing a través de sus redes sociales. De todos modos, la dirigencia de Racing tomó la decisión no concentrarlo de cara a los duelos contra River (fue derrota de La Academia por 1 a 0 en el Monumental) y el de este viernes frente a Aldosivi en el Cilindro.