Marcelo Gallardo, presente en el Monumental para ver el River-Racing: la ovación de los hinchas

El Muñeco, ligado para siempre al elenco de Núñez, se acercó al estadio para disfrutar del clásico como un hincha más.

Marcelo Gallardo sorprendió este domingo con su presencia en el Monumental para observar el partido entre River y Racing , a una semana del Superclásico. El exentrenador del Millonario se ubicó en un palco de la tribuna Centenario, acompañado por dos de sus hijos, Matías y Santino. Su aparición generó repercusiones entre los hinchas, que rápidamente reconocieron al técnico y le dedicaron una ovación .

La visita tuvo un significado especial porque fue la primera vez que el Muñeco regresó al estadio para ver al club de sus amores como hincha desde su salida del cargo. El actual conductor de la selección de Ecuador había cerrado su segunda etapa al frente del equipo el 26 de febrero, después del triunfo por 3-1 ante Banfield . Desde entonces, no se lo había visto públicamente en Núñez siguiendo al conjunto desde las tribunas.

El reconocimiento llegó durante el entretiempo, cuando los simpatizantes comenzaron a corear “Muñeco, Muñeco” . Mientras firmaba camisetas, papeles y gorros de los espectadores que se acercaron al sector, el entrenador recibió muestras de afecto. También se escuchó el cántico “Gracias por esta alegría, de ganarle a Boca, de salir campeón”, en alusión a los títulos que consiguió durante su ciclo.

El ídolo dirigió a River en 510 partidos y conquistó 14 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2018, obtenida frente a Boca en Madrid. Su trayectoria en el club quedó marcada por los logros deportivos y por el vínculo que construyó con los hinchas. Incluso, su figura tiene un monumento en el ingreso al estacionamiento del estadio, una muestra de la importancia que alcanzó durante sus años como entrenador.

¡TREMENDA OVACIÓN PARA EL MUÑECO! Gallardo salió del palco para saludar a la gente y para firmar infinidad de camisetas de River. pic.twitter.com/4rFAQ63jjf — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

La presencia de este domingo también llamó la atención porque Gallardo asistió sin ocupar el lugar que tuvo durante tanto tiempo. Esta vez no estuvo al borde del campo, no dio indicaciones ni participó de la preparación del equipo. Se sentó en un palco para seguir el encuentro frente a Racing, en una jornada que terminó convirtiéndose en una nueva muestra del reconocimiento que conserva entre los simpatizantes.

La última vez que Gallardo pisó el Monumental sin ser el DT de River

Sin embargo, no fue la primera vez que el entrenador volvió al Monumental después de alejarse del banco de River. En marzo de 2023 había asistido al estadio para presenciar el partido entre la Selección Argentina y Panamá, disputado tras la consagración en el Mundial de Qatar. En aquella oportunidad, el protagonista era el seleccionado nacional y Gallardo había aprovechado la ocasión para regalarle una camiseta de River a Lionel Messi.

La diferencia con aquella visita fue que, esta vez, el motivo fue seguir al equipo del que fue entrenador. Su presencia se produjo, además, en la previa de una semana especial para el fútbol argentino, con el Superclásico en el horizonte. La aparición del histórico DT en la tribuna Centenario aportó una postal inesperada a la jornada y volvió a poner en evidencia el vínculo que mantiene con el público millonario.