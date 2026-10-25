Tarde deportiva de alto voltaje: Cipolletti, Boca, River y Real Madrid protagonizan partidos imperdibles

Con partidos del Federal A, la Liga Profesional y el clásico español, la jornada del domingo suma también la Fórmula Uno.

El domingo se presenta como una fecha cargada de emociones para los amantes del fútbol, con una agenda repleta de encuentros de primer nivel tanto en Argentina como en Europa. Todo sumado a que, a nivel regional, crecen las expectativas por la definición del ascenso del Torneo Federal A , con Cipolletti enfrentando a San Martín de Formosa desde las 15.

Los fanáticos podrán disfrutar de choques definitorios y del talento de figuras consagradas, donde Boca buscará consolidar su rendimiento.

En el ámbito local, la Liga Profesional argentina ofrecerá dos partidos de gran expectativa: Boca Juniors visitará a Independiente, mientras que River Plate recibirá a Racing Club. Estos enfrentamientos prometen un alto nivel de competitividad y podrían tener incidencia directa en las posiciones del campeonato.

La jornada se completa con la disputa de otros encuentros de la liga argentina, además de partidos de la Premier League inglesa, La Liga española, la Ligue 1 francesa, la Bundesliga alemana y la Serie A italiana. El clásico entre Real Madrid y Barcelona se perfila como uno de los platos fuertes a nivel mundial.

Partidos clave de la Liga Profesional

La programación futbolística del domingo en Argentina se inicia a las 17:00 con el duelo entre Independiente y Boca Juniors. Posteriormente, a las 19:15, River Plate se medirá con Racing Club, en lo que promete ser un espectáculo deportivo de alta intensidad para los hinchas locales.

A nivel internacional, la jornada promete grandes emociones con la disputa del clásico español entre Real Madrid y Barcelona, uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico. El encuentro está programado para las 16:00.

Además, se jugarán partidos correspondientes a la Premier League, Ligue 1, Bundesliga y Serie A, completando una oferta futbolística para todos los gustos.

La Fórmula Uno se suma a la tarde dominguera

Con la chance de que Kimi Antonelli, el hombre de Mercedes Benz, se consagre campeón del mundo, la Fórmula Uno tendrá su fecha en Austin, desde las 17 horas en el circuito de las Américas.

El argentino Franco Colapinto largará desde la posición 21 debido a sanciones que recibió el piloto y el equipo de Alpine.