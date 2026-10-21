Enzo Pérez recordó su pelea con Demichelis en River y habló de todo

El ídolo del Millonario rememoró su polémica salida del club, de dónde se fue enfrentado con el entrenador.

El ex River , Enzo Pérez , recordó su turbulenta primera salida del club por cortocircuitos con Martín Demichelis , luego del off difundido en el que el DT hablaba sobre sus dirigidos. "Me enseñaron que los trapitos se lavan adentro de casa", afirmó el mediocampista.

El conflicto en el vestuario de River en 2023 estalló luego de que "Micho" hablara con periodistas partidarios y criticara a algunos jugadores por su rendimiento. Enzo Pérez se fue en diciembre de ese mismo año por visibles diferencias con el entrenador.

"Se habló mucho. Sufrí cuando me fui de River . Las cosas se hablan puertas para adentro y a los que les tuve que decir algo, lo hice. Fue siempre así, es algo que me enseñaron en Estudiantes " agregó Enzo en diálogo con TyC Sports.

Enzo Pérez, sobre su primera salida de River: "NO LA PASÉ BIEN, SUFRÍ UN MONTÓN. A LA GENTE QUE LE TUVE QUE DECIR LAS COSAS, SE LAS DIJE. ALGO QUE ME ENSEÑARON EN ESTUDIANTES ES QUE LOS TRAPITOS SE TIENEN QUE LAVAR ADENTRO DE LA CASA".@JoaquinTabares https://t.co/IaNz6AmaVb — TyC Sports (@TyCSports) October 21, 2026

El episodio del off sembró la discordia en los dirigidos por Demichelis en ese momento, y a fines de ese año Enzo Pérez decidió irse del club por diferencias visibles con el manejo del grupo del DT.

En mayo de 2024, última vez que River ganó un título, Enzo fue a saludar al entonces DT de River en el duelo con Estudiantes por la Supercopa Argentina. Sin embargo, "Micho" lo ignoró en un principio y luego le extendió la mano.

Enzo y sus buenos deseos para Ponzio en River

Enzo Pérez compartió plantel con Leonardo Ponzio desde 2017 hasta fines de 2021. El mediocampista respaldó al actual DT del Millonario para lo que viene y pidió que la gente lo apoye.

"El club está por encima de todos y hoy necesita unión. Cuando no lográs resultados hay mucho ruido. Pero cuando las cosas se hacen desde el corazón, pasan cosas buenas y Ponzio es un ídolo de club", afirmó Enzo.

Los cambios obligados de River ante Racing

El entrenador Leonardo Ponzio prepara el equipo de River para recibir a Racing en el Monumental con dos variantes obligadas y tácticas clave de cara a la recta final del torneo, donde el Millonario —sexto en el Grupo B y séptimo en la tabla anual— busca asegurar su boleto a los playoffs y a la Copa Libertadores 2027.

La baja más sensible es la de Lucas Martínez Quarta, quien llegó al límite de amarillas. Para reemplazarlo en la zaga central junto a Nicolás Otamendi, Ponzio evalúa a Lautaro Rivero o a Tobías Ramírez.

El primero, el defensor de las inferiores, cuenta con mayores chances tras sumar rodaje en la consideración del cuerpo técnico, lo que ubicaría a Otamendi como primer marcador central.

Por otra parte, el lateral Marcos Acuña superó un golpe en el empeine que lo marginó del último duelo ante Belgrano y se perfila para regresar a la titularidad en el lateral izquierdo en lugar de Francisco Ortega.

En la delantera, el DT mantiene la incógnita sobre si ratificará a Lucas Beltrán desde el arranque o si apostará por Sebastián Driussi.

Cabe destacar que Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará inactivo al menos tres semanas, mientras que el resto del plantel se encuentra a disposición tras el regenerativo en Ezeiza.

De esta manera, la formación probable para el clásico alinearía a: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Tobías Ramírez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.