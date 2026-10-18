Enzo Pérez, junto a la barra de River en la popular del Kempes como uno más

El ídolo millonario se mezcló con los hinchas en la previa del partido frente a Belgrano en Córdoba.

Enzo Pérez volvió a demostrar su vínculo con River con una aparición que llamó la atención en Córdoba. El mediocampista, que actualmente juega en Deportivo Maipú, se acercó al estadio Mario Alberto Kempes para acompañar al Millonario en su partido frente a Belgrano, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Lejos de ubicarse en un sector reservado, el exjugador del elenco de Núñez se mezcló con los hinchas en una de las populares.

La presencia del mendocino no pasó inadvertida para los simpatizantes, que rápidamente se acercaron para saludarlo, sacarse fotos y guardar un recuerdo junto a uno de los referentes más queridos de los últimos años. La escena reflejó el cariño que mantiene con el público riverplatense, incluso después de haber dejado la institución y continuar su carrera en otro equipo.

Uno de los momentos más destacados se produjo cuando desde la tribuna comenzaron a cantar “Olé, olé, olé, Enzo, Enzo” . El cántico acompañó la llegada del futbolista y volvió a poner de manifiesto el reconocimiento que conserva entre los hinchas. Su decisión de compartir la previa junto a la gente sumó una postal especial a una jornada importante para el conjunto de Núñez.

Y vos me preguntas que es el amor? Y yo te digo míralo a enzo perez con los borrachos del tablón pic.twitter.com/9YtMzKSegd

Actualmente, el subcampeón del mundo con la Selección Argentina defiende la camiseta de Deportivo Maipú, de Mendoza, después de haber disputado el primer semestre de 2026 en Argentinos Juniors. Su recorrido reciente lo llevó a alejarse del Monumental, pero su aparición en Córdoba mostró que continúa pendiente de la actualidad del club con el que construyó una relación muy estrecha.

¡¡ENZO PÉREZ LLEGÓ A LA POPULAR DE RIVER EN EL KEMPES Y LOS HINCHAS ENLOQUECIERON!! pic.twitter.com/K8aIEjUBkk — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

Durante sus distintas etapas en River, el volante se convirtió en una figura identificada con el equipo y en uno de los nombres más reconocidos por los simpatizantes. Su trayectoria incluyó partidos decisivos y conquistas que reforzaron su lugar en la historia reciente de la institución. Por eso, su presencia en la popular generó una reacción inmediata entre quienes se encontraban en el estadio.

Un partido clave para River

Del otro lado, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio afrontó la visita a Belgrano con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura. Además, el resultado podía tener incidencia en su ubicación en la tabla anual, una competencia importante de cara a la clasificación a la Copa Libertadores de 2027.