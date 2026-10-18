Se despertó: River jugó muy bien y goleó a Belgrano en Córdoba

Con una noche extraordinaria de Ángel Correa, el Millonario gustó y se metió en el top 8 de su grupo.

River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba , por la fecha 13 del Torneo Clausura, y consiguió un triunfo clave en la pelea por meterse en los playoffs y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores. Ángel Correa , autor de un gol y protagonista de varias ocasiones, fue una de las figuras de la noche, mientras que Thiago Almada también se lució con una gran definición.

River salió a la cancha con la obligación de ser protagonista y así lo mostró en la primera acción del partido: sacó rápido del medio, Ángel Correa condujo y el campeón del mundo se trastabilló cuando estaba a punto de ingresar al área. En la continuidad de la jugada, Lucas Beltrán probó sin suerte. Después, el que tuvo el gol fue Zelarayán: Sporle escaló en campo rival, se la cedió al volante creativo y se enganchó con la pelota cuando Santiago Beltrán salió a apurarlo.

Pese a que el vigente campeón del fútbol argentino ensayó una reacción, Angelito tenía otros planes: el ex San Lorenzo recibió el la medialuna y sacó un gran derechazo que se fue apenas afuera. Al rato, enganchó hacia adentro y probó con un puntazo que Thiago Cardozo cortó con una mano salvadora . Además, dejó en el camino a Lisandro López en un mano a mano y provocó la expulsión del central , aunque en las repeticiones no se observó en absoluto una infracción.

¿QUÉ TE PASÓ, CHINO? Zelarayán quedó mano a mano con Beltrán pero no le quedó cómoda para rematar. ¿Se debió frenar el juego en la previa por el choque de cabezas? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/aoSZ7PY3Yt

¡GIGANTESCO CARDOZO! El arquero de Belgrano voló para evitar un golazo de Correa en el Kempes.



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El VAR llamó al árbitro principal Pablo Dóvalo y, tras una revisión que se extendió bastante ante la pantalla situada a un costado del césped, decidió dar marcha atrás con su decisión y no sancionar la falta. Por lo tanto, le retiraron la roja al defensor del conjunto de La Docta.

¡EL VAR ACTUÓ Y DÓVALO REVIRTIÓ SU DECISIÓN! No hubo falta de Licha López sobre Correa, roja anulada y pique para River.



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El ex Atlético de Madrid siguió exigiendo al golero, que le ganaba todos los duelos mano a mano. Si bien el Pirata estuvo muy cerca de abrir el marcador de la mano de Ramiro Hernandes -lo evitó Beltrán-, los de Ponzio respondieron con Thiago Almada, cuyo remate no entró de milagro en el ángulo inferior izquierdo.

¡ES EL PARTIDO DE LOS ARQUEROS! Santiago Beltrán a puro reflejos para negarle el gol de Belgrano a Hernandes.



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¿Alguién sabe con que atajó esa pelota Cardozo? ¡Impresioante el arquero del Pirata!



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Y de tanto insistir, la pared se rompió... En una incursión ofensiva y luego de una serie de rebotes, Gonzalo Montiel se apoyó de frente con Tomás Galván. El ex Central Córdoba de Santiago del Estero arqueó el cuerpo, se acomodó y definió contra un poste para estampar el merecido 1-0. Si bien se analizó un posible offside del lateral, lo cierto es que el juez consideró que el rechace del futbolista de Belgrano se produjo de manera deliberada.

¡¡RIVER PEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO!! A Galván le quedó la pelota justa y la puso contra un palo para que el Millonario se vaya al descanso 1-0 vs. Belgrano



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En el arranque del complemento, el Millonario capitalizó un gravísimo error en la salida del local. Leonardo Morales perdió el balón de vista y se trató de un yerro letal: Beltrán aceleró, vio el hueco para habilitar a Correa y el crack apenas la tocó para dejar al golero tendido en el suelo y marcar el segundo.

DE TANTO BUSCARLO... ¡LO CONSIGUIÓ! Recuperación alta de Beltrán y gol de Ángel Correa para poner el 2-0 de River vs. Belgrano.



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Después del gol, el Beltrán que apareció fue el guardián de los tres palos. En pos de buscar el descuento, Lisandro López sacó un testazo que el juvenil de River desvió con mucha calidad. En lo alto también cabeceó Passerini, pero el guardameta volvió a dejar en claro que su intención era dejar el arco en cero.

Además de Correa, faltaba que otro héroe de Qatar pusiera su sello en el marcador. Y Thiago Almada dejó una hermosa pincelada de la mano de una de sus grandes virtudes: la pegada. El ex Botafogo se perfiló, clavó la mira en el palo contrario y colgó su tiro con categoría para el 3-0.

Gol no Golazo de River

Almada y el 0-3 pic.twitter.com/6vFMxoFbcN — MÅ. RÄZ (@Txuribat) October 19, 2026

Angelito, que ya esas alturas era la figura indiscutida, volvió a mostrar por qué es uno de los mejores jugadores de la liga local y remató con fuerza al término de una contra para poner el 4-0, aunque la jugada se anuló por una mano de Francisco Ortega. Con este resultado, más allá de la muy buena imagen que dejó el conjunto de Núñez, escaló hasta la sexta posición de su grupo, dentro de la zona de playoff. Además, quedó a cinco unidades de la cima de la tabla anual y pelea por entrar a Copa Libertadores. Y Ponzio toma aire...

El resumen de Belgrano-River

Formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vazquez: Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

El CAB está en el Kempes pic.twitter.com/c4zhr1NpNj — Belgrano (@Belgrano) October 18, 2026

Formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno; Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Los 11 del Millonario para esta noche en Córdoba #VamosRiver pic.twitter.com/E5N9ikkmDz — River Plate (@RiverPlate) October 18, 2026

Goles: Tomás Galván (45+3'), Ángel Correa (49') y Thiago Almada (72').

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Transmisión: ESPN Premium.