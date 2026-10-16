"No me pasó ni en River": la particular frase de Ramiro Funes Mori tras la ovación de los hinchas de Estudiantes

Los hinchas lo recibieron con una ovación al defensor para darle confianza ante Flamengo en la ida por las semifinales de Libertadores. La emoción del jugador al hablar del gesto.

Estudiantes de La Plata consiguió un gran resultado en el estadio de UNO, a pesar de haber sido un empate sin goles ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores . Para ese partido no pudo contar con Marcos Rojo , quien se había sumado para jugar en la serie pero no recibió la habilitación por parte de Conmebol. Por él, jugó Ramiro Funes Mori , quien recibió una sorpresiva ovación de los hinchas antes de comenzar el encuentro.

La muestra de apoyo para el central fue impactante. Es que la hinchada mostró toda su solidaridad con el jugador y le dio una muestra de cariño con un objetivo claro: dejar atrás y borrarle el error que había tenido frente a Central Córdoba, para que tenga confianza en una noche de dientes apretados. Finalmente, hizo efecto y Funes Moris hizo un gran partido.

“Estoy agradecido a la gente de Estudiantes, siempre banca. La verdad que no me pasó ni en River ni en otro lado”, expresó el defensor en diálogo con ESPN.

En el mismo relato, agregó: "Necesitaba este partido en lo personal. Yo sé que el grupo y el cuerpo técnico me bancan. Contento por mi actuación y por el equipo, que hizo un partido bárbaro”.

“No lo pudimos ganar, pero podemos ganar allá”, cerró con una cuota de confianza para la revancha que tendrá lugar el próximo jueves.

La palabra del 'Cacique' Medina tras el resultado

"El análisis no es positivo porque no ganamos y queríamos ganar, pero el equipo lo hizo muy bien, se jugó como quería Estudiantes. Nos faltó eficacia, hacer gol", dijo y luego agregó: "Tuvimos las mejores posibilidades, ellos no nos generaron nada, (Fernando) Muslera no atajó, defensivamente estuvimos bien y en ataque nos faltó esa cuota de pausa, sumar el pase en campo rival porque había espacios".

"Un juego muy físico también, ellos cortaron mucho, hacían muchas faltas, no hubo un desarrollo jugado, de los dos lados hubo faltas tácticas, y ellos no recibieron algunas tarjetas que tendrían que haber recibido. En semifinales de Libertadores nadie va a regalar nada, quedan 90 y tantos minutos para pasar la serie pero me voy conforme", analizó sobre el partido.

En la conferencia, habló sobre cómo fueron los días previos: "No fueron días fáciles, nos trastocó un poco el tema de Rojo porque contábamos con él, pero quiero destacar a Ramiro (Funes Mori), que jugó un partidazo, y a los hinchas nuestros. No es normal lo que pasó hoy. He jugado mucho al fútbol profesional y como entrenador y no vi un jugador que se ovacionara como se lo ovacionó hoy, más allá del contexto, a Ramiro después de la actuación. Es para sacarse el sombrero y felicitar a nuestra gente".

Luego, volvió a destacar a Funes Mori: "Nuestros hinchas nos regalaron una mística tremenda para jugar la Copa Libertadores", dijo y sumó: "Felicitar a Ramiro porque no fue una parada fácil para él, lo considero un gran jugador pero había tenido errores puntuales que había terminado en gol del rival, y hoy jugó un gran partido".

Sobre la negativa para que juegue Rojo

"Me enteré cuando iba a salir a la concentración y ya teníamos todo el plan armado del partido. Me llama Marcos Angeleri para decir que Rojo prácticamente no iba a poder jugar hoy. Pasaron las horas, hubo la posibilidad de que pudieran habilitarlo porque yo no entendía por qué no y hasta ahora no lo entiendo mucho, tendrá que ver con el área jurídica de Conmebol y AFA", expresó.