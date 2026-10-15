Marcos Rojo y el duro golpe de Conmebol a Estudiantes antes de la serie con Flamengo

El organismo sudamericano rechazó la inscripción del defensor para la Copa Libertadores y el Pincha no podrá contar con él en la semifinal ante el conjunto brasileño.

A pocas horas de una de las noches más importantes de su temporada, Estudiantes de La Plata recibió un golpe inesperado. La Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo para disputar la Copa Libertadores, por lo que el defensor no podrá estar presente en el cruce frente a Flamengo , por la ida de las semifinales del certamen continental.

La resolución representa un problema deportivo para el equipo dirigido por Alexander Medina , que había apostado por el regreso del experimentado zaguero para reforzar una defensa golpeada por las suspensiones. Pero también abrió un conflicto institucional: el club considera que el criterio aplicado por la entidad sudamericana es injusto y anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar modificar la decisión.

Según trascendió, Estudiantes solicitará además una medida cautelar para que Rojo pueda ser habilitado mientras se analiza su presentación. Sin embargo, el escenario inmediato es claro: el defensor no estará disponible para el compromiso de este jueves ante el conjunto brasileño.

Una inscripción que terminó en conflicto

La situación de Rojo ya había generado incertidumbre durante los últimos días. El futbolista regresó a Estudiantes después de su paso por Racing y consiguió la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para jugar en el torneo local y ser incorporado al plantel.

La operación se apoyó en la posibilidad de reemplazar a Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en la muñeca. No obstante, la reglamentación y los plazos de recuperación exigidos para habilitar ese cupo abrieron una discusión que llegó hasta la Conmebol.

Aunque el defensor quedó autorizado para competir en el ámbito local, faltaba la aprobación definitiva del organismo sudamericano para utilizarlo en la Libertadores. Después de mantener el caso bajo revisión, la entidad finalmente rechazó su inscripción.

La dirigencia del Pincha sostiene que existieron antecedentes de situaciones similares que recibieron otro tratamiento y utilizará ese argumento para fundamentar su reclamo. La presentación ante el TAS buscará que se revise la decisión y que el futbolista pueda quedar a disposición del entrenador.

Un problema para Medina en la defensa

La ausencia de Rojo complica los planes del cuerpo técnico. Leandro González Pirez y Tomás Palacios están suspendidos para el encuentro de ida, por lo que el entrenador había trabajado con el exjugador de Boca y la Selección argentina como una alternativa importante para reorganizar la última línea.

Ante este panorama, Ramiro Funes Mori aparece como una de las opciones para acompañar a Santiago Núñez en la zaga central. Medina deberá definir la formación con las variantes disponibles y buscar una solución para un partido en el que Estudiantes necesita hacerse fuerte como local.

El Pincha recibirá a Flamengo este jueves desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, con el objetivo de conseguir un resultado que le permita viajar a Brasil con posibilidades de alcanzar la final.

La disputa administrativa continuará en paralelo al desafío deportivo. Estudiantes buscará agotar las instancias para recuperar a Rojo, pero, mientras no haya una resolución favorable, deberá afrontar la semifinal sin uno de los refuerzos que había incorporado precisamente para esta etapa decisiva de la Copa Libertadores.