Ramón Diaz rompió el silencio y habló acerca de los rumores que lo vinculan a River.

Ramón Díaz quedó establecido como el principal candidato para volver a ser el entrenador de River en 2027. En ese contexto, el experimentado entrenador rompió el silencio por primera vez en medio de los rumores y negó cualquier tipo de contacto con la dirigencia del Millonario para hacerse cargo del primer equipo. "Nadie habló conmigo ni con Emiliano", sostuvo el ídolo del elenco de Núñez, que de todas formas dejó en claro que su deseo de regresar está intacto.

"No se comunicaron con nosotros. Sabés como nos manejamos nosotros a nivel futbolístico", fue la primera frase del Pelado, para echar por tierra las versiones que ya anticipaban un acuerdo verbal para que sea el reemplazante de Leonardo Ponzio, entrenador interino, en la brevedad. Acto seguido, tras aclarar que no hubo comunicación formal con directivos del club, Ramón Díaz fue en línea con las declaraciones recientes de su hijo y, por primera vez, manifestó abiertamente que su gran anhelo es ponerse nuevamente el buzo de DT del Millonario, en lo que sería su cuarta etapa en ese rol.

"Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé. A River siempre quiero que le vaya bien", le confesó el vanagloriado DT al periodista Hernán Castillo, en el programa Y ya lo ve, y ya lo ve, por Love ST. La palabra -y el sueño- de Ramón Díaz ya quedó asentado públicamente. Ahora bien, ¿qué se sabe de su posible vuelta a River a nivel informativo? Si bien cuando se fue Eduardo Coudet el riojano no era la primera opción a sucederlo, hoy el panorama cambió y hay seria chances de que se concrete su retorno.

Considerando que los otros técnicos que interesan en Núñez -léase Eduardo Domínguez, Gabriel Milito y Hernán Crespo- tienen trabajo, el Pelado pasó a ser el único candidato firme y quien pica en punta para comenzar una nueva era más temprano que tarde. El pedido de los hinchas de River podría hacerse realidad. Por ahora ambas partes -tanto del lado del riojano como del Millonario- desmienten una asunción inmediata, pero los plazos podrían acortarse si el equipo no obtiene un resultado positivo en Córdoba ante Belgrano.

"No me pasó ni en River": la particular frase de Ramiro Funes Mori

Estudiantes de La Plata consiguió un gran resultado en el estadio de UNO, a pesar de haber sido un empate sin goles ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. Para ese partido no pudo contar con Marcos Rojo, quien se había sumado para jugar en la serie pero no recibió la habilitación por parte de Conmebol. Por él, jugó Ramiro Funes Mori, quien recibió una sorpresiva ovación de los hinchas antes de comenzar el encuentro.

La muestra de apoyo para el central fue impactante. Es que la hinchada mostró toda su solidaridad con el jugador y le dio una muestra de cariño con un objetivo claro: dejar atrás y borrarle el error que había tenido frente a Central Córdoba, para que tenga confianza en una noche de dientes apretados. Finalmente, hizo efecto y Funes Moris hizo un gran partido.

“Estoy agradecido a la gente de Estudiantes, siempre banca. La verdad que no me pasó ni en River ni en otro lado”, expresó el defensor en diálogo con ESPN. En el mismo relato, agregó: "Necesitaba este partido en lo personal. Yo sé que el grupo y el cuerpo técnico me bancan. Contento por mi actuación y por el equipo, que hizo un partido bárbaro”. “No lo pudimos ganar, pero podemos ganar allá”, cerró con una cuota de confianza para la revancha que tendrá lugar el próximo jueves.