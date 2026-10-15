Aseguran que Ramón Díaz será el próximo técnico de River: ¿Cuándo asumiría?

El DT riojano podría tener su cuarto ciclo al frente del Millonario al reemplazar a Leo Ponzio en el banco de suplentes.

El empate con polémica ante Sarmiento de Junín dejó a la dirigencia de River con más dudas que certezas sobre Leo Ponzio . El Millonario se encuentra fuera de los ocho clasificados a playoffs y sin cupo para la Copa Libertadores, por lo que la información sobre un cambio en la dirección técnica tomó fuerza en las últimas horas con un nombre específico: Ramón Díaz .

Según informó TyC Sports, el riojano sería el principal candidato para el puesto de entrenador, con la única duda siendo cuándo asumiría el cargo. La especulación es que si River no gana ante Belgrano de Córdoba en la próxima fecha del Torneo Clausura, el martes siguiente ya podría presentarse a Díaz como nuevo DT.

Sin embargo, algunos periodistas partidarios negaron esta información, confirmando que Ponzio seguirá hasta fin de la temporada sin importar los resultados, y que en ese momento, se analizará la posibilidad de cambiar de entrenador, con Ramón siendo uno de los candidatos.

Ramón Díaz tiene altas chances de regresar a River para iniciar su cuarto ciclo como entrenador de la institución. Aunque la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo tenía previsto definir el futuro del equipo a fin de año, el empate 1-1 ante Sarmiento, que dejó al… pic.twitter.com/egGygwurwU — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2026

De darse el retorno al banco de suplentes del histórico director técnico, este sería su cuarto ciclo: fue entrenador de 1995 al 2000, obteniendo la Copa Libertadores en 1996, luego volvió del 2001 al 2002 y por último, el recordado paso de 2012 a 2014, con el título local con el que se despidió.

La negativa de Ramón Díaz al Corinthians

Ramón Díaz encendió la ilusión de los hinchas de River al rechazar una oferta del Corinthians, que quería que agarre el equipo de inmediato. Esta negativa se tomó como una señal de que el Pelado está esperando el llamado del Millonario para tomar las riendas.

Incluso su hijo, Emiliano, que oficia como ayudante de campo, comentó en redes sociales sobre esta decisión: "Y hoy tengo el deber como profesional, más precisamente como hijo, de acompañar a la persona que apostó todo en mí en un momento muy difícil y que quiere cumplir su último sueño en el fútbol".

A través de un comunicado en sus redes sociales, Emiliano Díaz le dejó un mensaje a los fanáticos de Corinthians, en el que explica que rechazó la propuesta de entrenador principal para "acompañar" a Ramón en "su último sueño en el fútbol":



"Hoy me tocó tomar la decisión… pic.twitter.com/LDvB8axPT0 — TyC Sports (@TyCSports) October 10, 2026

En el momento que se dio la salida del Chacho Coudet, para muchos simpatizantes, el nombre de Ramón empezó a sonar como un claro sucesor, pero la dirigencia de River apuntó por otros candidatos, como Hernán Crespo, Gabriel Milito y Eduardo Domínguez. Sin embargo, estos tres entrenadores estaban con trabajo, por lo que, al encontrarse con la dificultad para sacarlos de sus equipos, se optó por el interinato de Leo Ponzio.

Leo Ponzio habló sobre su continuidad en River

Tras el empate ante Sarmiento, que complicó las posibilidades del Millonario en el Torneo Clausura y en la tabla anual, Ponzio respondió sobre su futuro en conferencia de prensa: "Vivo el hoy, River es hoy. Para proyectar el año que viene hay que ganar acá lo que queda. Más no puedo decir. La sensación y lo que conozco este club, si no vivís el hoy después es tarde".

Leo Ponzio, DT de #River, entrenador conferencia de prensa sobre la chance de que Ramón Díaz sea DT en el 2027: “La verdad que respeto tu pregunta porque podía llegar. Vivo el hoy, River es hoy. Para proyectar el año que viene hay que ganar acá lo que queda. Más no puedo decir.… pic.twitter.com/Lmb1Km3RiI — De River desde la cuna (@RiverInfoPlate) October 15, 2026

Sobre el rendimiento del equipo, el DT fue claro y bancó a sus jugadores: "Calidad ofensiva y responsabilidad hay. Los chicos están en sintonía con lo que quiere la gente. Sé que los chicos quieren torcer las cosas para ganar algo con River. Está todo encaminado para que los jugadores triunfen".