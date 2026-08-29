River le dedicó un mensaje especial a Ramón Díaz y encendió la ilusión de los hinchas

El club publicó un mensaje para el entrenador riojano, que está sin trabajo y aparece entre los nombres que los hinchas piden como DT.

El alejamiento de Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador de River abrió una etapa de especulaciones sobre quién será su reemplazante. Mientras Leonardo Ponzio quedó al frente del equipo de manera interina, el nombre de Ramón Díaz sigue siendo de los candidatos que generan mayor respaldo entre los hinchas.

En medio de la danza de nombres que comenzó a circular durante los últimos días, las redes oficiales del club tuvieron este sábado un gesto que no pasó inadvertido. River saludó a Ramón Díaz por su cumpleaños número 67 con una publicación acompañada por una imagen del entrenador junto a banderas rojas y blancas.

“Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió la institución en sus redes sociales.

El mensaje rápidamente llamó la atención por el contexto en el que se produjo: Ramón se encuentra actualmente sin trabajo y es uno de los técnicos más pedidos por los hinchas para hacerse cargo del equipo tras la salida de Coudet.

Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños, @ramondiaz9dt! pic.twitter.com/cQaTbHSdCN — River Plate (@RiverPlate) August 29, 2026

Las declaraciones de Emiliano Díaz

El saludo de River se produjo un día después de las declaraciones de Emiliano Díaz, hijo de Ramón y actual ayudante de campo, quien habló sobre la situación del club en una entrevista con ESPN.

El excolaborador de Coudet lamentó su salida y sostuvo que su alejamiento se produjo por una cuestión de circunstancias. “A veces el fútbol tiene esas injusticias, que a veces hay lugares y momentos que no son para vos y no se le dio al Chacho y la verdad que estoy muy triste por eso”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que Ramón Díaz asuma como entrenador de River, Emiliano fue contundente: “¿Cómo no me va a gustar? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría”.

De esta manera, el nombre del histórico entrenador volvió a quedar instalado en el centro de la escena, mientras River analiza las alternativas para definir quién será el próximo técnico del equipo.

Ponzio, el DT interino

Con la eliminación ya consumada en Copa Sudamericana tras caer con Independiente de Santa Fé, River deberá enfocarse de inmediato en el Torneo Clausura, aunque lo hará con un cambio en el banco de suplentes. El próximo compromiso será el domingo a las 15 frente a Banfield, por la séptima fecha del campeonato.

En un primer momento, Marcelo Escudero aparecía como la principal alternativa para hacerse cargo del equipo de manera interina. Sin embargo, según informó Germán Balcarce en DSports Radio, finalmente Leonardo Ponzio será quien dirija al Millonario ante Banfield.

El ex capitán de River cuenta con el carnet habilitante para desempeñarse como entrenador y estará acompañado por Marcelo Escudero. De esta manera, Ponzio tendrá su primera experiencia al frente del plantel profesional, mientras continúa trabajando dentro de la Secretaría Técnica encabezada por Enzo Francescoli.

Escudero, en cambio, ya tuvo la posibilidad de dirigir al primer equipo en distintas oportunidades. Este año estuvo al frente durante la transición entre Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, cuando River igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Además, el Pichi había asumido de manera interina en agosto de 2024, después de la salida de Martín Demichelis. En aquella oportunidad, dirigió el empate 0-0 frente a Unión de Santa Fe.