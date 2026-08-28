Kendry Páez negó haber hecho una publicación burlándose de River tras la eliminación: el descargo

El ecuatoriano lanzó un comunicado en su cuenta personal de Instagram negando haber hecho una publicación contra el club. Qué escribió.

Luego de horas polémicas, Kendry Páez salió al cruce de las críticas en sus redes sociales con un duro descargo donde negó haber hecho una publicación en su cuenta personal de Instagram burlándose de la eliminación de River de la Copa Sudamericana.

“Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo”, dijo en parte de su relato el ecuatoriano que pertenece al Chelsea . Cabe recordar que era uno de los jugadores marginados por el millonario , y actualmente su club dueño le está buscando un nuevo préstamo.

“He visto que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta.

No suelo salir a aclarar este tipo de cosas, pero en este caso sentí que era importante hacerlo por respeto a River, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este tiempo.

Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo”.

Qué había sucedido con Kendry y Matías Galarza Fonda

La eliminación de River de la Copa Sudamericana cayó en un momento complejo para el club, por el mal presente deportivo a pesar de gastar una suma millonaria en fichajes, la fuerte decisión con la banda del conteiner que terminó generando ruido por los resultados, y un sinfín de cuestiones que provocaron el estallido de los hinchas en los pasillos del Más Monumental.

Tanto Matías Galarza Fonda y Kendry Páez fueron dos de los 15 jugadores que fueron apartados de un principio del plantel millonario, en una decisión que no les cayó bien. Minutos posteriores a la eliminación que provocó la salida de Eduardo Coudet del club, ambos jugadores se expresaron en las redes sociales con fuertes mensajes que dieron que hablar.

Los picantes posteos

El joven ecuatoriano Páez, que disputó tan solo 14 encuentros con el equipo, habría subido una historia, situación negada por él, con el fondo completamente negro y un emoji sugerente, que mostraba un rostro asombrado y con dientes apretados.

Por otra parte, Galarza Fonda también jugó al fleje. Después de que se concrete la derrota en la tanda de penales, el mediocampista que brilló con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026 compartió imágenes suyas convirtiendo su penal en la tanda frente a Alemania, donde los charrúas se impusieron a pesar de tener en frente al histórico Manuel Neuer.