Tras la eliminación de River de la Sudamericana, la chicana de Boca en sus redes oficiales.

Boca no dejó pasar la oportunidad de burlarse del rival de toda la vida tras otro papelón histórico. Después de la eliminación de River ante Independiente Santa Fe por los octavos de la Copa Sudamericana , el Xeneize encontró una manera sutil, pero bastante evidente, de meter una chicana en redes sociales.

Mientras el plantel se prepara para enfrentar este viernes a Lanús en la Bombonera por una nueva fecha del Torneo Clausura, Boca publicó imágenes del entrenamiento en sus cuentas oficiales. Con los jugadores trabajando, movimientos de la práctica y la habitual cobertura del día a día. Pero hubo un detalle que no pasó inadvertido: la música elegida para acompañar el posteo.

De fondo sonó la instrumental de Colombiana , el famoso tema de Airbag . Apenas unas horas después de que River quedara eliminado de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, un rival colombiano, la elección de la canción tuvo un destinatario bastante claro. Boca no necesitó nombrar a River, ni a Santa Fe, ni hacer referencia directa a la eliminación. Simplemente eligió musicalizar con dicha canción. Y con esa sugerencia alcanzó. De hecho, los hinchas entendieron rápidamente el mensaje y los comentarios de la publicación explotaron con cargadas para el clásico rival.

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En el fútbol se sabe que en las redes se juega siempre otro partido. Uno en el que no hay pelota, pero sí hay oportunidad para devolver una cargada, especialmente cuando del otro lado quedó un golpe reciente. En este caso, Boca aprovechó que sigue compitiendo en la Sudamericana, porque se clasificó a los cuartos de final (enfrentará ahí a San Pablo) y celebró de alguna forma que River se haya quedado en el camino, una situación que evitó que se diera un posible superclásico en semifinales.

Los picantes posteos de Matías Galarza Fonda y Kendry Páez tras la eliminación de River

La eliminación de River de la Copa Sudamericana cayó en un momento complejo para el club, por el mal presente deportivo a pesar de gastar una suma millonaria en fichajes, la fuerte decisión con la banda del conteiner que terminó generando ruido por los resultados, y un sinfín de cuestiones que provocaron el estallido de los hinchas en los pasillos del Más Monumental.

Tanto Matías Galarza Fonda y Kendry Páez fueron dos de los 15 jugadores que fueron apartados de un principio del plantel millonario, en una decisión que no les cayó bien. Minutos posteriores a la eliminación que provocó la salida de Eduardo Coudet del club, ambos jugadores se expresaron en las redes sociales con fuertes mensajes que dieron que hablar.

En su cuenta personal de Instagram, el joven ecuatoriano Páez, que disputó tan solo 14 encuentros con el equipo, subió una historia con el fondo completamente negro y un emoji sugerente, que mostraba un rostro asombrado y con dientes apretados.

Por otra parte, Galarza Fonda también jugó al fleje. Después de que se concrete la derrota en la tanda de penales, el mediocampista que brilló con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026 compartió imágenes suyas convirtiendo su penal en la tanda frente a Alemania, donde los charrúas se impusieron a pesar de tener en frente al histórico Manuel Neuer.