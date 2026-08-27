Sorpresiva decisión de Stéfano Di Carlo: quién será el DT interino de River

Escuderon, entrenador de la reserva, integrará el cuerpo técnico como asistente tras la salida del Chacho Coudet.

La eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe dejó varias consecuencias. Luego del empate 0-0 en Bogotá, el Millonario volvió a enfrentarse al conjunto colombiano en el Más Monumental , donde consiguió ponerse en ventaja, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo en la tanda de penales. Poco después, se confirmó que Eduardo Coudet no continuará como entrenador del equipo.

River fue superior durante buena parte de los 90 minutos y logró abrir el marcador gracias a Sebastián Driussi . Sin embargo, Independiente Santa Fe consiguió igualar el encuentro cerca del final y llevó la serie a los penales.

En la definición, Santiago Beltrán tuvo una actuación destacada y atajó tres ejecuciones del conjunto colombiano . Pese a ello, Rafael Santos Borré y Lucas Martínez Quarta no pudieron convertir sus respectivos remates, mientras que el propio Beltrán falló el último disparo de River. Así, Independiente Santa Fe avanzó a los cuartos de final , donde tendrá como próximo rival a Vasco da Gama.

Con la eliminación ya consumada, River deberá enfocarse de inmediato en el Torneo Clausura, aunque lo hará con un cambio en el banco de suplentes. El próximo compromiso será el domingo a las 15 frente a Banfield, por la séptima fecha del campeonato.

En un primer momento, Marcelo Escudero aparecía como la principal alternativa para hacerse cargo del equipo de manera interina. Sin embargo, según informó Germán Balcarce en DSports Radio, finalmente Leonardo Ponzio será quien dirija al Millonario ante Banfield.

El ex capitán de River cuenta con el carnet habilitante para desempeñarse como entrenador y estará acompañado por Marcelo Escudero. De esta manera, Ponzio tendrá su primera experiencia al frente del plantel profesional, mientras continúa trabajando dentro de la Secretaría Técnica encabezada por Enzo Francescoli.

Escudero, en cambio, ya tuvo la posibilidad de dirigir al primer equipo en distintas oportunidades. Este año estuvo al frente durante la transición entre Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, cuando River igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Además, el Pichi había asumido de manera interina en agosto de 2024, después de la salida de Martín Demichelis. En aquella oportunidad, dirigió el empate 0-0 frente a Unión de Santa Fe.

La delicada situación de River en el Clausura

Más allá del golpe sufrido en la Sudamericana, River también atraviesa un presente complicado en el torneo local. El Millonario ocupa actualmente el decimocuarto lugar de la tabla, apenas por encima del último, Aldosivi.

El equipo suma cuatro puntos en seis jornadas, producto de una sola victoria y un empate, mientras que sufrió cuatro derrotas. Banfield, su próximo rival, llega ubicado en la decimoprimera posición con siete unidades, gracias a dos triunfos, una igualdad y tres partidos perdidos.

Así, River tendrá que reaccionar rápidamente y buscar una victoria que le permita comenzar a cambiar el rumbo en el Torneo Clausura, ahora con Ponzio y Escudero al frente del equipo.