Propuso "farmear aura" y lo suspendieron: el árbitro que no dirigirá en la próxima fecha

Fernando Espinoza protagonizó un hecho muy particular el último fin de semana y fue sancionado.

El árbitro Fernando Espinoza quedó fuera de las designaciones para la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, luego de haber protagonizado el último fin de semana una situación que rápidamente se volvió viral . El árbitro había realizado una particular broma durante el sorteo de capitanes del partido entre Belgrano y Defensa y Justicia , en Córdoba.

El episodio ocurrió antes del encuentro disputado en el estadio Julio César Villagra . Espinoza utilizó una moneda que tenía los escudos de ambos clubes y, antes de comenzar el sorteo, les preguntó a los capitanes Lisandro López y Leandro Fernández si querían hacer “una competencia de farmear aura”, en referencia a una expresión que se hizo popular en las redes sociales.

La situación quedó registrada por las cámaras de televisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde acumuló millones de reproducciones.

"¿QUIEREN HACER UNA COMPETENCIA DE FARMEAR AURA?" Divertido momento de Fernando Espinoza con Lichi López y Lea Fernández, los capitanes de Belgrano y Defensa y Justicia.



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Sin embargo, la repercusión de la escena también generó una reacción dentro de la estructura arbitral.

Luego de conocerse que no había sido designado para ninguno de los 15 partidos de la próxima jornada, Espinoza difundió audios en los que cuestionó duramente a las autoridades del arbitraje argentino, entre ellas Federico Beligoy y Fernando Rapallini, quienes responden a la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.

“Estaba esperando la designación y sabía que no iba a jugar. Sé cuando juego y cuando no juego, también. Que eso les quede claro. De acá a quince días también te lo puedo decir”, expresó el árbitro en uno de los audios difundidos por La Nación.

El duro descargo de Espinoza

Durante su descargo, el mendocino también hizo referencia a una situación personal que atravesó en los últimos días. Según contó, viajó directamente desde Ecuador hacia Córdoba, después de haber participado como AVAR en el duelo entre Liga de Quito y Mirassol por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Espinoza explicó que tuvo que conseguir ropa prestada para poder dirigir el encuentro entre Belgrano y Defensa y Justicia. Además, reveló que su suegro había fallecido recientemente de un infarto, pero decidió igualmente cumplir con su compromiso arbitral.

“Como no me podía volver, yo lo dirigí igual y me volví cuando pude y lo enterré ayer”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que las autoridades no se hubieran comunicado con él para interiorizarse sobre su situación personal. También vinculó su ausencia en las designaciones con la repercusión que tuvo el episodio del “farmear aura”.

La advertencia de la Dirección Nacional de Arbitraje

Después de la polémica, desde la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) enviaron un mensaje al grupo de WhatsApp que comparten más de 100 árbitros, con una serie de indicaciones sobre el protocolo que debe cumplirse antes de cada partido.

El comunicado estableció que queda “terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de expresión, comentario o manifestación ajena a la ceremonia del sorteo” y remarcó que el procedimiento debe desarrollarse con seriedad y profesionalismo.

Además, se especificó que para el sorteo debe utilizarse una moneda destinada específicamente a esa función, por lo que quedaron prohibidos aquellos elementos que tengan inscripciones, frases, leyendas o cualquier característica considerada inapropiada o de tono jocoso.

La medida apuntó directamente a la situación protagonizada por Espinoza, quien había utilizado una moneda con los escudos de Belgrano y Defensa y Justicia. Ante las críticas, el árbitro explicó: “Fue para mis hijos, porque hacía mucho que no los veía”.

Otro mensaje contra las autoridades

En sus audios, Espinoza también manifestó su enojo con la conducción arbitral y aseguró que, según su visión, fue apartado de la fecha por la repercusión que tuvo el video del sorteo.

El árbitro mencionó especialmente al secretario de la DNA, Marcelo “Turco” Habib, a quien identificó como una de las pocas personas que se comunicó con él.

En el cierre de su segundo audio, que duró casi cinco minutos, Espinoza lanzó una fuerte crítica hacia los responsables del arbitraje: “Sean un poquito más inteligentes la próxima; acaban de quedar como unos imbéciles”.

Luego aclaró que el mensaje no estaba dirigido personalmente contra Habib y cerró con otro cuestionamiento: “Es una pena que no reconozcan y no cuiden a los que ponen el pecho y los huevitos por ustedes todos los fines de semana”.