Tragedia: un arbitro de fútbol murió en un choque frontal

El accidente fatal ocurrió este domingo por la noche. Hay otras cinco personas heridas.

Un hombre que se desempeñaba como árbitro de fútbol murió este domingo por la noche en un choque frontal de autos en la ruta 60 de Maipú, en Mendoza. La víctima fue identificada como Oscar Fernández, de 48 años . Producto del impacto otras cinco personas resultaron heridas.

El trágico desenlace ocurrió luego de un accidente que involucró a un un Peugeot 504 y una Volkswagen T-Cross. Medios locales informaron que cerca de las 20.30, Fernández salía del callejón Piperbo y fue embestido por la T-Cross , que intentó una maniobra de adelantamiento en la mano contraria.

Fernández, a quien apodaban “Chacha” se desempeñaba como árbitro en torneos de fútbol amateur en la zona Este de Maipú. Era de la localidad de Tres Porteñas, en el departanto San Martín. Murió por las heridas sufridas tras ser trasladado al Hospital Central.

Según publicó el sitio El Sol de Mendoza, en las tareas posteriores al choque, la Policía Vial encontró en la guantera del Peugeot 504 una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre 22, que fue secuestrada para que se realicen las pericias correspondientes.

El estado de los heridos

Producto del choque, cinco personas que iban en la camioneta resultaron heridas. Una mujer de 42 años sufrió un traumatismo craneal grave con pérdida de conocimiento y permanece en terapia intensiva en el Hospital El Carmen.

Otra mujer, de 54 años, sufrió una fractura de tibia y peroné y una fractura de maxilar inferior. Se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Perrupato.

Una joven de 19 años y un hombre de 20 presentaron politraumatismos graves y fueron derivados al quirófano del Hospital Central. Además, un hombre de 52 años, también con politraumatismos, está estable y consciente en el Hospital Lagomaggiore.

Una camioneta cayó 80 metros por un barranco en la montaña: un muerto y cuatro heridos

Un trágico accidente se registró este lunes, cuando una camioneta cayó 80 metros en la montaña y una mujer falleció producto del brutal impacto.

Fuentes policiales informaron que debido al impacto del accidente que ocurrió en la Cuesta de Lipán, hay un muerto y cuatro heridos.

El siniestro tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 52, un corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña y que es conocido por sus pronunciadas curvas, pendientes y condiciones de conducción exigentes.

Allí una camioneta Toyota SW4 desbarrancó por una pendiente de aproximadamente 80 metros. Según informó el sitio Todo Jujuy, en el vehículo viajaban cinco personas cuando.

Por motivos que son investigados, el conductor perdió el control de la camioneta y tras salirse de la calzada, el rodado cayó por un profundo barranco y terminó detenido varios metros más abajo.

Cuando llegaron los equipos de rescate, encontraron a una mujer de 58 años muerta, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante la caída.

La violencia del impacto y las características del terreno complicaron las tareas de rescate. Bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron durante varias horas para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

Los otro cuatro ocupantes de la Toyota SW4 resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Hasta el momento las autoridades no difundieron oficialmente sus identidades ni brindaron detalles precisos sobre la evolución de su estado de salud.

Sin embargo, medios locales señalaron que uno de los sobrevivientes, pareja de la mujer fallecida, permanecía internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Tras el siniestro, la fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes para determinar qué provocó la pérdida de control de la camioneta. Los investigadores buscarán establecer si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas del camino o cualquier otro factor que pudiera haber influido en el accidente.

Peritos especializados también analizarán el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el despiste que terminó en tragedia.