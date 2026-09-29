Manejaba borracho en la ruta, chocó una moto y mató a dos jóvenes: qué encontraron en el auto

El automovilista dio positivo en el test de alcoholemia y quedó detenido. También resultaron heridos los acompañantes que iban en el auto.

Un brutal accidente dejó como saldo la muerte de dos jóvenes motociclistas luego de ser embestidos por un automovilista que dio positivo el test de alcoholemia.

El hecho tuvo lugar alrededor de las dos de la madrugada sobre la Ruta Nacional N°86 , en cercanías al barrio Costa Alegre y próximo al empalme con la Ruta Provincial N° 2. Según el informe policial, los jóvenes circulaban en una Honda Wave cuando fueron impactados desde atrás por un Citroën C4.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en la localidad de Laguna Blanca en Formosa.

Quiénes eran las víctimas del fatal choque

Las víctimas fueron identificadas como Franco Antonelli, de 19 años, y Sol Genez, de 21, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Honda Wave en sentido este-oeste. Por causas que se investigan, fueron impactados desde atrás por un automóvil Citroën C4 en el que viajaban tres hombres.

Quien conducía el auto era un hombre de 35 años, quien quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia. En tanto, los acompañantes resultaron heridos.

El impacto provocó que ambos vehículos terminaran fuera de la calzada. Genez sufrió múltiples heridas y murió en el lugar, mientras que Antonelli fue trasladado inicialmente al Hospital de Laguna Blanca debido a la gravedad de su estado.

Luego fue derivado al Hospital Central de la ciudad de Formosa y finalmente al Hospital de Alta Complejidad, donde se produjo su deceso durante la tarde del lunes.

En tanto, el conductor del auto fue trasladado al Hospital de Clorinda debido a una fractura de radio. Después de recibir el alta médica, el hombre fue notificado de su situación procesal y trasladado a la Unidad Penitenciaria Provincial N°5 de Clorinda, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

En el auto del accidente se encontraron bebidas alcohólicas

En el lugar del impacto, trabajaron en conjunto efectivos de la Comisaría de Laguna Blanca, Policía Científica y el personal de Seguridad Vial. Al llegar realizaron peritajes, mediciones e imágenes para lograr reconstruir lo ocurrido durante el choque.

Los efectivos secuestraron bebidas alcohólicas, teléfonos celulares y ambos vehículos. Además le realizaron el test de alcoholemia al automovilista y a pesar de no revelar los resultados, se indicó que presentaba un "grado elevado", aunque no se difundió la graduación detectada.

La causa fue caratulada como "Homicidio, lesiones leves, graves y gravísimas" y quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial de Formosa.

Cinco mujeres iban a visitar a la Virgen del Milagro y terminaron atropelladas por un borracho

Cinco mujeres que caminaban para participar de la celebración de la Virgen del Milagro fueron atropelladas por un motociclista que conducía alcoholizado. Todo sucedió en la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional N° 9 y las peregrinas debieron ser trasladadas a dos hospitales.

El grupo había partido desde Apolinario Saravia y avanzaba por sus propios medios hacia la Catedral Basílica de Salta. Cerca de las cinco de la mañana, cuando las mujeres pasaban por la zona de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes, una motocicleta las embistió.