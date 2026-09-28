Otra avalancha en Nepal dejó muertos y desaparecidos: las impactantes imágenes

El devastador episodio ocurrió cuando escaladores y personal de apoyo se preparaban para una expedición.

Ocurrió en la montaña Himlung Himal, que alcanza los 7.126 metros (23.000 pies), forma parte de esta región, cerca de la frontera con China.

Otra impactante avalancha golpeó a Nepal en las últimas horas. Las intensas condiciones climáticas y el mal tiempo han dificultado la llegada de los equipos de rescate a la zona.

Las autoridades locales confirmaron que al menos cuatro personas murieron y 12 continúan desaparecidas tras un trágico alud que sepultó el campamento base del pico Himlung (7.126 m) en Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet.

La montaña Himlung Himal, que alcanza los 7.126 metros (23.000 pies), forma parte de esta región, cerca de la frontera con China.

Todas las personas fallecidas o aún buscadas son ciudadanas nepalíes, según informó Mukti Prasad Khanal, administrador jefe del gobierno distrital.

El alud ocurrió durante la mañana del domingo en un montaña remota, donde escaladores y personal de apoyo se preparaban para una expedición. En ese momentos se registraban lluvias desde el jueves y nevadas en las zonas del norte.

Este alud ocurrió apenas unas semanas después de la devastadora avalancha que se registró en la frontera entre Nepal y China, provocada por el enorme colapso de un glaciar y un deslizamiento de tierra, que dejó al menos 1.300 muertos y más de 5.000 desaparecidos.

Las lluvias siguen siendo intensas en la zona y las comunicaciones son limitadas debido a su lejanía.

Qué se sabe sobre los muertos y desaparecidos por el alud

El secretario general de la Asociación de Montañismo de Nepal, Rajendra Lama, dijo a la agencia EFE que dos cuerpos fueron recuperados en la noche del domingo y otros dos en la mañana del lunes.

Al menos seis nepalíes que se encontraban en el campamento base están desaparecidos. “Estamos absolutamente devastados”, declaró Barun Bhandari, gerente general de Himalayan Holidays, la empresa que organiza la expedición. CNN.

“Esta mañana nos enteramos de que seis o siete miembros de nuestro equipo están desaparecidos, pero aún no hemos podido confirmar el número exacto. Es la primera vez que se produce una avalancha como esta en esta zona exacta”, señalaron.

“El terreno es muy llano en el campamento base, así que estamos bastante sorprendidos. Pero nunca se sabe, la montaña es impredecible”, agregó.

Las autoridades nepalíes advirtieron que 49 de los 77 distritos del país podrían sufrir inundaciones súbitas. Más de la mitad de esas zonas enfrenta un riesgo alto debido al aumento del caudal de los principales ríos y sus afluentes.

Foto: EFE

El alpinista Mingma G Sherpa, que lidera la operación de rescate, informó en Facebook que la avalancha de placas impactó el campamento cuando se encontraban allí 14 miembros del personal de cocina de dos equipos de escalada y dos guías de escalada.

"Las labores de búsqueda continúan. Podríamos haber salvado vidas el domingo, pero debido al mal tiempo, solo llegamos al lugar del accidente por la tarde", dijo Sherpa.

Las fuertes lluvias caídas desde el jueves también han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en varias partes del país, causando la muerte de al menos 21 personas, según la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal.

Nepal aún se recupera de las inundaciones de agosto, que arrasaron varias aldeas y dejaron más de 1.400 muertos y cerca de 6.000 desaparecidos.