Este fenómeno climático dio lugar a una transformación del paisaje repleta de belleza en uno de los sitios más áridos del planeta : las fotos

Inédito fenómeno natural: "El Niño" transformó el desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta, en un campo lleno de flores

Los científicos aseguran que el fenómeno climático El Niño se extenderá hasta el otoño de 2027 en la Argentina. De este modo, El Niño mantendrá su fase cálida durante los próximos meses y se manifestará en lluvias frecuentes en diversas provincias. Lo cierto es que El Niño dio lugar a una transformación del paisaje única y repleta de belleza en uno de los sitios más áridos del planeta: el desierto de Atacama . ¿Por qué sucedió?

El fenómeno climático El Niño es un evento de origen climático relacionado con el calentamiento del océano Pacífico oriental ecuatorial. El factor determinante para que tenga lugar este fenómeno climático se basa en la interacción con la circulación atmosférica en altas latitudes, concretamente el comportamiento de los vientos del oeste alrededor de la Antártida.

El fenómeno climático El Niño cubrió de flores el desierto de Atacama debido a las abundantes lluvias invernales en el norte de Chile, que en algunas regiones superaron los 180 milímetros, una cifra altamente inusual.

El Niño dio lugar a una transformación del paisaje única y repleta de belleza en uno de los sitios más áridos del planeta.

De este modo, el agua logró filtrarse a mayor profundidad en el suelo y activó el ciclo de germinación de plantas que dependen de episodios excepcionales de lluvia. César Pizarro, jefe de Conservación de la Biodiversidad de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Atacama, destacó que el fenómeno de El Niño es capaz de "activar la vida" en el desierto de Atacama.

Pizarro señaló que El Niño favoreció “el desarrollo de intensas lluvias que dejaron montos de agua muy altos, que nunca se habían registrado. Esta humedad infrecuente fue la que propició la activación de germoplasmas de distintas especies vegetales y animales que viven en los sustratos, en los primeros 30-40 centímetros de profundidad en la arena".

En el Conaf aseguran que es factible que la germinación de más de 200 especies de plantas y flores se extienda por unos 15.000 kilómetros. Entre otras especies que cubren de flores al desierto de Atacama pueden mencionarse a los suspiros blancos y las patas de guanaco, que le confieren un precioso color violeta al paisaje del desierto de Atacama.

Por otra parte, el especialista añadió que "si bien hay varios desiertos que florecen cuando llueve, el alcance territorial y la diversidad de especias que hay acá es única".

El fenómeno climático El Niño cubrió de flores el desierto de Atacama debido a las abundantes lluvias invernales en el norte de Chile.

Cómo afecta El Niño a la Argentina

Carolina Vera -investigadora superior del CONICET- manifestó que “El Niño no afecta igual a toda la Argentina. Hay dos zonas de mayor influencia muy claras: una es el centro-este del país, fundamental en la Cuenca del Plata entre los ríos Paraná y Uruguay, donde el impacto en las lluvias es más directo ; y la otra abarca Cuyo y los Andes norpatagónicos durante el invierno y la primavera”.

El meteórologo Mario Navarro señaló que "en la Argentina en primavera vamos a tener lluvias de entre un 15 y un 25 por ciento superiores a la media, mientras que en verano y a partir del otoño, se ubicarán entre un 20 y un 33 por ciento más que el promedio histórico tanto en el centro del país como en el NEA y el NOA”, y añadió que “en la mitad del verano y durante todo el otoño 2027 tendremos el efecto de El Niño en su máximo esplendor”.