Se reunieron los concejales de Vista Alegre por la expulsión del intendente Asaad: insólita novedad

Por la denuncia de violencia de género, se reunió el Concejo Deliberante en pleno. Un concejal "arrepentido" retiró su firma del pedido de expulsión.

El Concejo Deliberante de Vista Alegre sesionó este jueves con los siete concejales presentes para tratar el pedido de remoción o suspensión del intendente José "Turco" Asaad , denunciado por violencia de género por su expareja, en una situación judicial que ya está en manos del Ministerio Público Fiscal. El jefe comunal salió a responder y sostuvo que los hechos no ocurrieron como en la denuncia.

El caso además tiene un impacto político, debido a que Asaad es el presidente del Partido Justicialista de Neuquén , donde un sector ya le pidió que se tome licencia "hasta que se aclare la situación judicial", al tiempo que el sector más cercano a su espacio, que es Peronismo Territorial , busca expulsarlo directamente en estas horas.

Pero la sesión de los concejales de Vista Alegre, donde había un fuerte pedido de expulsarlo a través de cuatro ediles para sacarlo del cargo como intendente, no arrojó una definición. El pedido original, según confirmó LM Neuquén a través de fuentes, pasó a Legales para ser analizado, por lo que patearon la pelota afuera de la cancha.

La Municipalidad de Vista Alegre está a cargo de José "Turco" Asaad.

La nota que invocó la inhabilidad moral del intendente había sido firmada por cuatro concejales: Enzo Durán, Cecilia Martínez y Marisel Muñoz, los tres del MPN, y Antonio "Beco" Osés, de Juntos por la Vida.

Violencia de género: un concejal arrepentido de pedir la expulsión

En la sesión también hubo un especial pedido de un concejal. Fue justamente Osés quien pidió retirar su firma de la nota. Esa retractación también pasó a estudio de Legales.

Del otro lado, sin firmar el pedido, quedaron Munir Chacón (asumió por Comunidad), Noelia Jara Juntos por la Vida) y Sandra Hernández, presidenta del cuerpo y referente del sector justicialista de Asaad.

La comisión de Legales se reunirá la semana próxima con los asesores del Concejo Deliberante para definir el tratamiento de ambos expedientes y no se descarta que el proceso se extienda. Se habla de un plazo que podría ir de una semana a dos o tres meses, según cómo evolucione la causa judicial.

Vista Alegre no tiene Carta Orgánica propia y rige la Ley 53 del Régimen Municipal. Su artículo 161 establece que la suspensión preventiva del intendente procede de pleno derecho cuando un juez califica en la causa la existencia de "semiplena prueba de responsabilidad" por la comisión de un delito.

Recién con sentencia firme condenatoria procede la destitución de pleno derecho; y si hay absolución o sobreseimiento definitivo, el intendente recupera automáticamente todas sus facultades. La causa contra Asaad aún no está ni arrancando, pero se sabe que le pedirán "inhabilidad moral", la misma causa por la que destituyeron a la exvicegobernadora Gloria Ruiz, sin que siquiera se le hayan formulado cargos.

José Asaad, intendente de Vista Alegre. Uno de los pocos peronistas que ganó una intendencia en Neuquén.

Ese es el camino judicial. Pero hay otro, político, y la Constitución provincial habilita al Concejo Deliberante a suspender o remover al intendente por dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros, en razón de "inhabilidad física o moral sobreviniente" según el artículo 277.

Asaad, firme en que no renuncia

El intendente reiteró que no piensa dar un paso al costado, tal cual lo dijo en un comunicado de prensa y lo dejó trascender en medios periodísticos.

Aseguró contar con pruebas contundentes que, según dijo, demuestran que nunca ejerció violencia de género contra su expareja, y se mostró tranquilo frente al avance del expediente tanto en el plano judicial como en el político.

El caso, de todos modos, sigue abierto en dos frentes: la causa que instruye la Fiscalía de Violencia y Delitos Sexuales, y el frente institucional en el Concejo Deliberante, donde la definición sobre la continuidad de Asaad quedó, por ahora, en un compás de espera.