Concejales de Vista Alegre piden la renuncia de Asaad tras ser denunciado por violencia de género

El pedido formal, firmado por cuatro ediles argumenta la "incapacidad moral" para ejercer la intendencia. Además, un sector del PJ neuquino pide su renuncia.

En medio de la conmoción en torno a la denuncia por violencia de género contra el intendente de Vista Alegre y presidente del PJ de Neuquén José "Turco" Asaad , cuatro concejales de la localidad presentaron un pedido de "remoción y/o suspensión".

"Frente a los hechos de violencia ocurridos de parte del jefe comunal hacia su ex mujer, no podemos quedar ajenos. Como representantes del pueblo de Vista Alegre, nos vemos en la necesidad de defender los derechos de los ciudadanos ", reza el pedido formal difundido por Radio Foyel Mapu.

"Hoy nos toca defender los derechos de las mujeres para que "NUNCA MAS SEAN VIOLENTADAS" . No podemos hacer oídos sordos y mirar hacia otro lado. Es sabido que las mujeres han luchado por la reivindicación de sus derechos por años y es nuestra responsabilidad, no solo como miembros del legislativo municipal sino también como personas de bien acompañar, defender esta lucha", continúa el texto.

"Es por ello que los concejales que firmamos al pie solicitamos la remoción y/o suspensión de la máxima autoridad municipal, entendemos que existe inhabilidad moral para seguir ejerciendo la función pública, lo que se encuentra fundamentado en toda la normativa y jurisprudencia vigente a nivel municipal, provincial y nacional, así como también ley de derecho internacional", dice otro pasaje.

José Asaad, intendente de Vista Alegre. Uno de los pocos peronistas que ganó una intendencia en Neuquén.

Respecto al tratamiento, los ediles firmantes solicitaron que "esta situación sea resuelta con PREFERENTE Y PRONTO DESPACHO, así como también solicitamos, que para en caso que sea necesario, se convoque a una sesión extraordinaria al efecto".

El pedido está firmado por Marisel Elena Muñoz, José Antonio Oses, Cecilia Lujan Martinez y Enzo Ariel Duran. Según publicó radio Foyel Mapu, uno de ellos pidió remover su firma después de haber presentado el pedido.

Un sector del PJ Neuquino pidió la renuncia de Asaad

Un comunicado firmado por los referentes peronistas Anahi Valdez, Miguel Lucero, Hector Perez, Sandra Luengo, Sergio Leiva, Karina Ortiz y Juan Domingo Linares, comenzó a circular en distintos canales pidiendo la renuncia de "El Turco" Asaad a la presidencia del PJ Neuquino.

La sede del Partido Justicialista en Neuquén de la calle Roca. Sebastián Fariña Petersen

Los firmantes encabezaron el texto expresando su preocupación por los hechos de publico conocimiento y su "acompañamiento y solidaridad con la denunciante". "Frente a una situación de estas características, nuestra responsabilidad es actuar con sensibilidad, respeto y responsabilidad, evitando cualquier forma de revictimización y garantizando que pueda transitar este proceso con el acompañamiento y la protección que correspondan, expresaron.

Antes de hacer el pedido específico hicieron una salvedad: "respetamos plenamente el principio de inocencia, el derecho de defensa y la actuación de la Justicia, que deberá investigar y determinar las responsabilidades que correspondan".

"Sin embargo, consideramos que la gravedad institucional de una denuncia de estas características resulta incompatible, mientras se esclarecen los hechos, con el normal ejercicio de la máxima responsabilidad ejecutiva de nuestro partido. Por este motivo, solicitamos a José Carlos Asaad que presente su renuncia al cargo de presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Neuquén", continúa el comunicado.

Por último, cerraron el comunicado delineando pasos a seguir, aunque no fueron específicos respecto a si se convocarán elecciones internas nuevamente o si la presidencia provincial será asumida por la vice Anahí Valdez (abiertamente enfrentada con Asaad).

"La vicepresidenta del Partido Justicialista Anahi Valdez y integrantes del Consejo Provincial de Neuquén convocarán con carácter urgente a una reunión de las autoridades partidarias, con el objetivo de analizar institucionalmente la situación, establecer los pasos correspondientes de acuerdo con la Carta Orgánica y adoptar las decisiones que sean necesarias".