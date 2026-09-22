El tercer edificio del Polo Tecnológico ya empieza a ser visible: a qué estará dedicado

Las cuadrillas iniciaron el vertido de más de 70 metros cúbicos de hormigón. El desarrollo de la obra demanda una inversión municipal superior a los 7.000 millones de pesos.

La Municipalidad de Neuquén capital comenzó una etapa decisiva en la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico , que ya empieza a ser visible. Las cuadrillas iniciaron el vertido de más de 70 metros cúbicos de hormigón para consolidar las fundaciones y cimientos de la estructura de 1.700 metros cuadrados cubiertos, ubicada en el Distrito 2 de la Meseta.

El desarrollo de la obra civil demanda una inversión municipal superior a los 7.000 millones de pesos, financiada de manera integral con superávit del presupuesto local.

El proyecto arquitectónico contempla cuatro plantas articuladas con los inmuebles existentes mediante la pasarela que une a los módulos 1 y 2, además de la ejecución simultánea de 4.500 metros cuadrados de estacionamiento.

Tercer edificio del Polo Tecnológico: a qué estará dedicado

Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, detalló la significación de estos avances en la zona alta de la ciudad: "Con este se completa en los edificios que van en ese sector".

Esta nave del complejo estará orientada a la investigación médica, biomedicina y desarrollo tecnológico aplicado a la salud. El espacio integrará laboratorios científicos y áreas específicas destinadas a la Universidad Nacional del Comahue a partir de convenios institucionales.

“Es un edificio básicamente de hormigón. Luego tiene carpintería metálica en aluminio y las instalaciones que se necesitan para que este tercer módulo comience a funcionar”, describió la funcionaria.

El plan de trabajo tiene fijado un plazo de ejecución de un año continuo. “Trataremos por supuesto, como siempre, de poder acortar esos plazos para disponerlo lo antes posible”, aclaró.

Los equipos técnicos mantuvieron el ritmo operativo planificado en el terreno a pesar de las inclemencias meteorológicas registradas al inicio de las excavaciones.

Al analizar la marcha de los plazos técnicos en la meseta, Bruno destacó que pudieron "realmente encauzar la obra a pesar de que arrancamos justo el mes con un poco más de mal clima, pero rápidamente pudimos comenzar a ordenarla". La funcionaria remarcó la capacidad de respuesta operativa para sostener el cronograma de tareas previsto originalmente.

Con la edificación de este módulo se completa el conjunto de tres naves públicas planificadas por el municipio en el Distrito 2. Las parcelas linderas del predio quedarán destinadas a las inversiones del sector privado que formarán parte del ecosistema de innovación local y regional.

El proyecto apunta a consolidar la economía del conocimiento en la capital neuquina. La iniciativa busca diversificar la matriz productiva regional mediante la consolidación de un Polo Científico de escala metropolitana que complemente la actividad vinculada a Vaca Muerta y atraiga startups locales e internacionales.

"La ejecución con recursos propios reafirma la política de gestión eficiente y cuentas ordenadas que sostiene la Municipalidad de Neuquén. La obra fortalece la consolidación de la capital que más crece a partir del desarrollo de infraestructura estratégica orientada a la ciencia, la educación superior y la salud pública", destacaron.

La creación de este ecosistema de innovación trasciende la obra pública tradicional para convertirse en una herramienta clave destinada al futuro de la región. Esta política, impulsada por la gestión de Mariano Gaido, transforma el paradigma de crecimiento histórico al demostrar que la capital neuquina tiene la capacidad real para desarrollar conocimiento hacia el resto del mundo.