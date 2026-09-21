Vuelve la Mari Menuco Run: un desafío a medida entre bardas, música y atardecer

Con opciones para toda la familia y corredores expertos, el 3 de octubre se corre una nueva edición que promete combinar deporte extremo, naturaleza y una gran fiesta de cierre.

El 3 de octubre, el Lago Mari Menuco se convierte en el escenario de una propuesta deportiva que va mucho más allá de una competencia: llega Mari Menuco Run , una carrera de trail que busca poner en valor uno de los paisajes más singulares de la provincia, con sus bardas, cañadones y la inmensidad del lago como telón de fondo.

La carrera cuenta con el acompañamiento de la provincia del Neuquén y ofrece cuatro distancias : 8K, 15K, 25K y una categoría Kids. Hay opciones para quienes se animan por primera vez y para corredores con experiencia. Las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados.

El trail running permite hablar de algo más amplio que una competencia: movimiento, salud, bienestar, desafío personal, naturaleza y comunidad. En una misma largada pueden cruzarse chicos, adultos mayores, personas que recién empiezan y corredores de élite. Esa convivencia es, en muchos casos, lo más valioso del día.

Una carrera para todos, no solo para los que corren rápido

La propuesta de Mari Menuco Run parte de una idea simple: que cada persona encuentre su propio desafío. No importa si es la primera vez que calzás zapatillas para correr en la montaña o si acumulás años de kilómetros en el cuerpo. Las distancias están pensadas para que nadie quede afuera.

"Todos alguna vez pensamos 'yo no podría'. Lo lindo de estas carreras es que son un espacio para desafiarte", dice Franco Paredes, atleta patagónico de élite y parte del equipo organizador del evento.

Paredes es profesor de educación física, oriundo de Cipolletti y actualmente reside en Dina Huapi. Integra la selección argentina de Trail, participó en tres mundiales —en Portugal, Italia y Polonia— y en el Sudamericano 2026 disputado en Bolivia.

Con ese perfil dentro del equipo organizador, Mari Menuco Run no es solo un evento de aventura: tiene detrás una mirada técnica y una vocación pedagógica sobre lo que significa moverse en la naturaleza.

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Carrera, gastronomía y música al atardecer frente al lago

La jornada del 3 de octubre está diseñada como un encuentro. Además de las largadas y las llegadas, habrá gastronomía, DJ y música en vivo a cargo de La Forma del Aire, con el atardecer sobre el lago Mari Menuco como fondo. Es el tipo de cierre que convierte una carrera en una experiencia para recordar, con amigos, familia o el running team de siempre.

El lago Mari Menuco ofrece un marco natural excepcional para este tipo de eventos. Las bardas y los cañadones que rodean el espejo de agua generan un recorrido técnico y visual que difícilmente se encuentra en otra carrera de la región.