Arranca el viento de primavera bajo alerta amarilla en Neuquén: ráfagas hasta 100 km/h

El SMN advierte por ráfagas que podrían superar los 100 km/h en sectores de la provincia. En la cordillera, alerta por nieve y posible viento blanco.

Neuquén le da la bienvenida a la primavera , con una alerta amarilla por un viento atroz, que en algunas partes las ráfagas podrían llegar a los 100 kilómetros por hora (km/h). Este domingo amaneció con una brisa por la madrugada, y una alerta que todavía guardaba su mejor golpe para más tarde.

Es el último día del invierno y la provincia lo transita casi como un folclore de todos los años, o casi todos, con la presencia de las ráfagas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pintó de amarillo el mapa neuquino por las ráfagas y, en la cordillera, elevó el aviso a naranja por nevadas.

El parte del SMN emitido a las 5.52, advierte por "posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Toda la provincia está comprendida, aunque no de la misma manera: mientras en el resto del territorio el problema es el viento, la alerta naranja por nieve rige en las zonas cordilleranas de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

SMN: un viento que sube con las horas

Para la capital, el pronóstico del SMN describe un día en escalada. Por la mañana, el viento del oeste soplará entre 42 y 50 km/h, con ráfagas de entre 79 y 87 km/h. La tarde será el punto más alto: velocidades de entre 51 y 59 km/h y ráfagas de entre 88 y 97 km/h, es decir, muy cerca de los 100.

La máxima llegará a los 22 grados. Hacia la noche, el viento rotará al sudoeste y aflojará apenas, con ráfagas de entre 79 y 87 km/h. En el centro de la provincia, las ráfagas podrían incluso superar los 100 km/h.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) dibuja un cuadro parecido: un domingo mayormente despejado y ventoso, con viento del oeste de 60 km/h y ráfagas de hasta 85 km/h durante el día, y una máxima de 19 grados. Por la noche, la intensidad subirá levemente, con viento de 64 km/h y ráfagas de 86 km/h.

Seco en la ciudad, blanco en la montaña

En la ciudad no habrá lluvia. El SMN calcula una probabilidad de entre 0 y 10 % por la mañana y de 0 % por la tarde y la noche. El agua, en forma de nieve, queda para la cordillera, donde la alerta naranja castigará con más fuerza durante la madrugada y luego bajará a amarilla hacia la tarde.

El domingo, sin embargo, es solo el primer capítulo. El lunes seguirá ventoso: la AIC anticipa viento del sudoeste de 48 km/h y ráfagas de 59 km/h, con una máxima de 15 grados.

Alerta por nevadas y vientos en varias provincias.

Y las autoridades ya miran más adelante. El Comité de Emergencias se reunió en el Centro de Operaciones de Emergencia de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, con representantes de la AIC, la Policía del Neuquén y otros organismos.

Allí analizaron las condiciones previstas para la cordillera y la precordillera, el comportamiento de las cuencas, la evolución de los caudales, los posibles inconvenientes en las rutas y el riesgo de deslaves y desmoronamientos. La lectura es que el primer período de inestabilidad llegará este domingo y podría intensificarse entre el martes y el jueves. La situación se monitoreará todos los días.