Ciro, el neuquino de 12 años que venció al cáncer y volvió a la escuela entre bombos y platillos

Después de quimioterapia, una cirugía y meses de rehabilitación, Ciro Barrera regresó a sexto grado y sus compañeros y docentes lo llenaron de amor.

Ciro Barrera tiene 12 años y durante los últimos meses tuvo que aprender cosas que ningún chico de su edad debería atravesar. Aprendió a convivir con una enfermedad difícil, con internaciones, quimioterapia , una cirugía en su pierna, una prótesis, una silla de ruedas y después muletas. Aprendió a esperar que una herida cicatrizara, a viajar varias veces a Buenos Aires y, sobre todo, a tener paciencia para recuperar algo tan sencillo y tan enorme a la vez como volver a caminar. Pero también aprendió que no estaba solo.

Cuando hace dos semanas regresó a la Escuela N° 125 de Neuquén para reencontrarse con sus compañeros de sexto grado , toda la comunidad educativa lo estaba esperando. Los alumnos, docentes, directivos y familias se reunieron en el patio para darle la bienvenida. Había carteles, regalos, abrazos y la banda de la Policía que hizo que aquello que había comenzado como una promesa se convirtiera en una escena inolvidable.

“Claudio, el director, me había comentado que querían recibirlo con bombos y platillos y así fue. Literal”, contó a LM Neuquén Camila Barrera, la mamá de Ciro, todavía emocionada al recordar ese momento.

Ciro junto a su mamá Camila y su papá Ariel. Sebastián Fariña Petersen

Todo el equipo docente y los directivos habían acompañado el proceso del niño durante los meses en los que no pudo asistir presencialmente. Sus compañeros de grado, junto con los estudiantes del otro sexto, prepararon carteles y regalos y esperaron su regreso con mucho cariño. Para Ciro, que había extrañado profundamente la escuela, volver a cruzar esa puerta significó recuperar una parte de su vida.

La emoción fue tan grande que hasta el video del recibimiento terminó entre lágrimas. Ciro también se emocionó cuando le acercaron una silla para que pudiera sentarse. Todavía no puede caminar solo y se moviliza con muletas, pero ya dejó atrás la silla de ruedas y todos los días trabaja para recuperar fuerza. “Fue una sorpresa muy linda”, resumió su mamá.

Todo comenzó con un dolor en la rodilla

La historia de Ciro había comenzado varios meses antes, con algo que parecía pequeño. Un dolorcito en la rodilla que, en lugar de desaparecer, comenzó a subir y hacerse cada vez más intenso.

Sebastián Fariña Petersen

El 30 de octubre del año pasado llegó el diagnóstico. Después de consultar con un traumatólogo, los estudios mostraron que había un tumor localizado en el fémur de la pierna derecha.

A partir de ese momento, la familia comenzó un recorrido que los llevó de médico en médico hasta llegar a la oncóloga Maria Constanza Drozdowski de la Clínica San Lucas. El primer paso era realizar una biopsia que permitiera ponerle “nombre y apellido” a aquello que estaba pasando. Y entonces llegó otra noticia que cambió todavía más el escenario.

Durante el proceso de diagnóstico, los médicos detectaron que la enfermedad había hecho metástasis en los pulmones. Para Camila y su familia fueron, como ella misma lo describió, “dos cachetadas”.

“Ahí empezamos y nuestra vida fue a las corridas”, recordó. Ese mismo fin de semana viajaron a Buenos Aires. Ciro fue atendido en el Hospital Austral de Pilar y permanecieron allí durante una semana hasta que pudieron realizarle la biopsia. Quince días después llegaron los resultados: osteosarcoma metastásico pulmonar, el diagnóstico que los médicos ya sospechaban.

Sebastián Fariña Petersen

Con esa confirmación comenzó el tratamiento. La familia coordinó con la oncóloga y todo el equipo médico el inicio de la quimioterapia, que Ciro realizó en la Clínica San Lucas durante largos ocho meses.

Los ciclos fueron largos y exigentes. Una semana recibía una de las drogas durante tres días, descansaba dos y después volvía a recibir medicación durante otras dos semanas, también durante tres días. Y así, ciclo tras ciclo, fueron atravesando los meses. Hasta que llegó febrero y hubo que enfrentar otra etapa: la cirugía de la pierna.

El tumor había afectado considerablemente el fémur y fue necesario colocarle una prótesis. La operación salió adelante, pero la recuperación no fue sencilla. La quimioterapia hacía más lento el proceso de cicatrización y la herida no terminaba de cerrar.

La familia tuvo que regresar varias veces a Buenos Aires. Fueron tres viajes más hasta que finalmente los médicos realizaron un injerto y la situación comenzó a mejorar.

Ciro terminó la quimioterapia después de ocho meses, hace aproximadamente un mes. Se encuentra en etapa de remisión y continúa con un tratamiento en pastillas que debe tomar todos los días. Por ahora no saben cuánto tiempo continuará con esa medicación, porque dependerá de cómo avance su recuperación.

Ciro junto a su abuelo, su amado "Tata". Sebastián Fariña Petersen

La buena noticia es que la metástasis pulmonar desapareció y sus pulmones están sanos. Los controles son frecuentes, cada 15 días, para seguir de cerca su evolución.

De la silla de ruedas a las muletas

Antes de la enfermedad, Ciro era un chico que no paraba. Jugaba con sus amigos en la calle y llevaba una vida completamente activa. Nunca había tenido problemas de salud importantes. Alguna gripe, como cualquier chico, y poco más.

Por eso el cambio fue todavía más brusco. “Fue muy drástico. De estar todo el tiempo en movimiento pasó a estar meses sin poder movilizarse”, contó su mamá.

La enfermedad obligó a Ciro a frenar de golpe una vida que hasta entonces transcurría entre actividades, amigos, juegos y escuela. Ahora tiene kinesiología todos los días. Su objetivo está muy claro: recuperar fuerza, volver a movilizarse por sus propios medios y caminar nuevamente.

Y está completamente enfocado en eso. Hace algunas semanas dejó la silla de ruedas y comenzó a desplazarse con muletas. Todavía le queda un largo camino de rehabilitación, pero para él cada avance representa una conquista. Volver a la escuela también era parte de esa recuperación.

Ciro alcanzó a asistir a la escuela hasta noviembre del año pasado. La enfermedad apareció justo cuando cursaba quinto grado y le impidió participar de uno de los momentos que más esperan los chicos, un viaje de estudios.

Pero incluso allí apareció una muestra de amistad que la familia no olvida. Su mejor amigo, Noah, había pagado el viaje, pero decidió no ir para quedarse acompañándolo.

“Tuvo el acompañamiento de su amigo Noah y lo ayudó muchísimo”, contó Camila.

Ciro terminó el año con una maestra domiciliaria y continuó sus estudios durante este año mientras avanzaba con el tratamiento. La familia destacó que, gracias al trabajo de la docente que lo acompañó, pudo mantenerse al día. Cuando llegó el momento de regresar a la escuela, sin embargo, aparecieron los miedos.

Ciro quería volver. Extrañaba a sus amigos, a sus compañeros y la rutina escolar. Pero había algo que le preocupaba especialmente: ya no podía caminar como antes. “Él me decía que iba a volver siendo otra persona”, relató su mamá.

El miedo no estaba relacionado con sus compañeros. Tenía que ver con enfrentarse a una realidad nueva, con tener que movilizarse con muletas, con sentirse diferente después de haber pasado tantos meses sin poder caminar.

Ciro, sus padres y su hermano Noah. Sebastián Fariña Petersen

“Lloraba y decía que le daba miedo volver. Si bien extrañaba a sus amigos y compañeros, no poder caminar era lo que tenía en la cabeza”, contó Camila. La familia tuvo que hablar mucho con él, acompañarlo y alentarlo. Hasta que llegó el día en el que finalmente volvió. Y la escuela decidió que no iba a ser un regreso cualquiera.

Una escuela que lo esperaba

Ciro llegó y encontró a toda su comunidad educativa reunida en el patio. Estaban sus compañeros, otros alumnos, docentes, directivos y familias. También estaba la Banda de la Policía del Neuquén. Los chicos de su grado y los del otro sexto habían preparado carteles y regalos. Todos querían estar allí para recibirlo.

Los bombos y platillos que el director Claudio Mardoni había prometido no fueron una forma de decir. Estaban allí, literalmente, para acompañar el regreso de Ciro.

“Todo el equipo docente y los directivos fueron parte. Los chicos de su grado, junto con el otro sexto, habían preparado carteles, regalos, lo esperaron con mucho amor”, contó Camila.

Sebastián Fariña Petersen

La escena tuvo algo de celebración y algo de alivio. Después de meses en los que la escuela había tenido que entrar a su casa a través de una maestra domiciliaria, Ciro volvía a ocupar su lugar entre sus compañeros.

Ahora asiste todos los días y, según su mamá, está muy bien. También pudo ponerse al día con los contenidos gracias al acompañamiento que recibió durante el tiempo que estuvo fuera del aula.

Cada día, después de la escuela, continúa con su rehabilitación. Tiene que recuperar fuerza y movilidad y volver a confiar en su pierna.

“Pude hacerlo, lo logré”

Ciro dijo que es un niño, pero que al mismo tiempo se siente grande. Sabe que tuvo que enfrentar una enfermedad fuerte y que atravesó momentos dolorosos. Pero también sabe que salió adelante.

“Pasé por cosas horribles y dolorosas. Pero como siempre les digo a mis papás, estoy acá. Pude hacerlo, lo logré”, dijo.

Hoy se siente bien, con energía y, aunque reconoció que algunas cosas cambiaron, siente que volvió a ser el Ciro de antes. O quizá, como él mismo dice, volvió siendo otra persona: más madura y más valiente. Está agradecido con sus padres, con su familia, con los médicos, con sus amigos y con todas las personas que lo acompañaron durante el tratamiento.

También tiene un deseo que va más allá de su propia historia: "Deseo con todo mi corazón que todos los niños con cáncer se curen. Los quiero a mucho".