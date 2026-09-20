Leben Salud se sumó a "Cipo cuida tu corazón" con RCP y controles de presión

Médicos, enfermeros y residentes de Leben Salud fueron parte de una jornada de concientización con vecinos de la localidad. Un repaso de las actividades.

Con cursos de reanimación cardiopulmonar (RCP), medición de la presión arterial y actividades de concientización, Leben Salud formó parte de las jornadas "Cipolletti cuida tu corazón" , el evento pensado para generar conciencia sobre la importancia de realizar chequeos médicos frecuentes y sostener hábitos saludables para evitar enfermedades cardiovasculares.

Desde las tres de la tarde de este sábado, médicos, enfermeros y residentes de Cardiología de Leben Salud estuvieron presentes en el parque del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) para ser parte de un evento coordinado por la Municipalidad de Cipolletti, que contó con la presencia de numerosas instituciones vinculadas a la salud del corazón.

"Septiembre es el mes del corazón, y cada año como clínica cardiológica y cardovascular nos sumamos a esta propuesta de la Municipalidad, que se llama Cipo Cuida tu Corazón", explicó el cardiólogo de Leben Salud, Pablo Schvartzman. En diálogo con LM Neuquén , aclaró que entre las actividades que sumaron a las jornadas se contaron un taller de RCP, charlas explicativas sobre desfibriladores externos automáticos, medición de la presión y consejos para controlar y manera la presión arterial.

El profesional explicó que muchos vecinos se acercaron al stand para medir sus valores de presión arterial, y este intercambio sirvió para desterrar algunos mitos sobre el tema. "Muchas personas piensan que tienen un valor predeterminado para su edad y en realidad es mala información", dijo y agregó: "La hipertensión no depende tanto de la edad. Por supuesto que cuanto más grandes somos, más se nos van endureciendo las arterias, lo que no significa que podamos tolerar una presión más alta".

Foto: Antonio Spagnuolo Antonio Spagnuolo

Schvartzman explicó que a todos los pacientes les recomiendan que midan su presión arterial a diario y lleven un registro de al menos una semana antes de llegar al consultorio. "Así el profesional puede ver cómo se comportó su presión durante la semana y si hay que hacer algún ajuste o está bien controlado", detalló.

El intercambio de este sábado también motivó a algunos vecinos de Cipolletti a coordinar su primer turno en el área de Cardiología de Leben Salud. "Una de las primeras personas que atendimos ya nos pidió un turno para tener su primer control cardiovascular", explicó el médico.

Foto: Antonio Spagnuolo Antonio Spagnuolo

Una mirada integral de la salud del corazón

Como explicó Schvartzman, cuidar la salud cardiovascular depende de los hábitos saludables que tenga cada paciente, por lo que destacó la participación de otras instituciones que buscan fomentar una buena alimentación, ejercicio físico o controles médicos tempranos.

Además del stand de Leben, al evento se sumó Protección Civil de la Municipalidad, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), la Asociación de Lucha contra la obesidad (ALCO), la Universidad de Flores (UFLO) con su espacio de lactancia materna, el Centro Integral de Patologías Orientadas a la Diabetes (CIPOD) y Frecuencia Salud Integral.

Foto: Antonio Spagnuolo Antonio Spagnuolo

El hospital cipoleño, también presente en la jornada, instaló en el parque un puesto de vacunación para todos los asistentes. Por su parte, la Dirección de Deportes local organizó una caminata con marcha activa y un momento de pausa y relajación para los participantes, entre los que se contaron los integrantes del programa Paso a Paso, auspiciado por Leben Salud.

Ayelén Quijada, directora de Protección Civil de la Municipalidad de Cipolletti, explicó que el objetivo del evento es "llevar a los vecinos los conocimientos básicos sobre enfermedades cardiovasculares, sobre todo porque es una de las principales causas de muerte hoy en la Argentina".

En ese sentido, destacó la participación de otras instituciones locales vinculadas a la salud cardiovascular. "Queremos que la gente se realice los controles de rutina y también que sepan actuar ante una emergencia", dijo en relación a los cursos de RCP y los llamados por emergencias que hacen los vecinos de la ciudad.

Foto: Antonio Spagnuolo Antonio Spagnuolo

"Promovemos la buena alimentación, la actividad física y todos los hábitos saludables. Es una actividad que se hace todos los años y en donde buscamos involucrar a otras instituciones, como Leben Salud, que es nuestro centro cardiovascular acá en Cipolletti y una de las instituciones más importantes de la ciudad", concluyó.