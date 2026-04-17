Leben Salud firmó un histórico convenio para atender la creciente demanda de trasplantes

La iniciativa apunta a fortalecer la procuración de órganos con capacitación, equipos especializados y mayor articulación entre el sector público y privado.

Clínica de Imágenes de Leben Salud formalizó un convenio con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante ( CUCAI) Neuquén para fortalecer la procuración de órganos y tejidos, en un paso clave para ampliar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de trasplantes en la provincia. Desde el organismo señalaron que son pocas las instituciones privadas que tienen la capacidad de generar este tipo de convenios.

El acuerdo implica la creación de una unidad hospitalaria específica dentro de la institución privada, con un enfoque integral que abarca desde la detección de potenciales donantes hasta la capacitación del personal. La reunión contó con la presencia de representantes de todas las áreas de la institución, el director médico de Leben Salud, Alejandro Schroeder, y autoridades del CUCAI.

Un compromiso institucional con la donación

La jefa de Terapia Intensiva de la clínica, Jorgelina Guyon, destacó en en diálogo con LM Neuquén que la firma del convenio viene a formalizar un trabajo que ya se venía realizando. “Clínica de Imágenes hoy formaliza una relación que venimos teniendo hace bastante tiempo y un compromiso institucional con la procuración de órganos y tejidos”, explicó.

En ese sentido, remarcó la importancia del paso dado. “Se firma un convenio que es un compromiso de la institución de generar internamente una unidad hospitalaria de procuración de órganos y tejidos”, señaló.

Convenio Leben (2) Estuvo presente el director médico de Leben Salud, dr. Alejandro Schroeder. Maria Isabel Sanchez

Según detalló, esta unidad implicará la asignación de recursos humanos específicos y la implementación de un plan de acción. “Nuestra clínica compromete a médicos, enfermeros y líderes en calidad para gestionar un plan de capacitación institucional que nos permita reconocer potenciales donantes”, indicó.

Capacitación y mejora en la calidad de atención

Guyon subrayó que el programa no solo apunta a la donación, sino también a mejorar la atención médica en general. “Este programa reconoce potenciales donantes y evalúa cómo trabajamos nosotros mismos con nuestros pacientes. Es reconocido por mejorar la calidad de atención”, afirmó.

Además, destacó que la capacitación será transversal a toda la institución. “El plan se extiende a toda la clínica, tanto cirujanos como administrativos. Un administrativo tiene que entender por qué es importante el proceso de donación”, explicó.

En ese marco, resaltó el acompañamiento del organismo provincial. “Tenemos el apoyo incondicional del CUCAI Neuquén, que nos facilita cursos de formación y nos acompaña en este proceso”, agregó.

Convenio Leben (1) Maria Isabel Sanchez

Más donantes para reducir la lista de espera

Por su parte, la coordinadora del CUCAI, Sandra González Cruz, valoró el impacto del convenio en el sistema de salud. “Para nosotros es una gran posibilidad de aumentar el pool de donantes para dar respuesta a la lista de espera”, sostuvo.

La funcionaria advirtió que la falta de órganos es un problema estructural. “La insuficiencia de órganos es tal que las listas de espera son cada vez más abultadas y es muy difícil dar respuesta”, señaló.

En ese contexto, destacó el rol de las instituciones. “Donar es un derecho, pero si la institución no está preparada, ese derecho no va a ocurrir por más que la sociedad sea donante”, remarcó.

Un trabajo colectivo

González Cruz hizo hincapié en que la donación es una tarea que involucra a toda la comunidad. “El trabajo en equipo es de todos, desde el médico intensivista hasta el administrativo o el personal de limpieza”, afirmó.

Convenio Leben (5) Maria Isabel Sanchez

También advirtió sobre la necesidad de información adecuada. “Es un área muy crítica. Opinar sin saber puede afectar directamente a un paciente en lista de espera y quitarle la oportunidad de vivir o mejorar su calidad de vida”, sostuvo.

Un convenio poco habitual en el sector privado

La referente afirmó que este tipo de acuerdos con instituciones privadas no son frecuentes. “En todo Neuquén han sido elegidas solamente dos instituciones privadas”, explicó González Cruz.

Según indicó, esto responde a la complejidad del proceso. “No es solamente la firma, sino llevarlo a cabo de manera eficiente y con los recursos necesarios”, concluyó.

Convenio Leben (3) Maria Isabel Sanchez

Con este convenio, la provincia suma una nueva herramienta para fortalecer el sistema de donación y trasplante, en un contexto donde la demanda sigue en aumento y cada nuevo donante puede significar una oportunidad de vida.