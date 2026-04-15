Capacitación en biopsia mamaria asistida por vacío: un avance clave para el diagnóstico en la región

Médicos y personal de salud especialista en imágenes mamarias participaron de la charla que brindó el doctor Daniel Mysler en Leben Salud.

Con el objetivo de mejorar y optimizar la calidad del diagnóstico mamario, el centro médico Leben Salud llevó adelante una capacitación destinada a profesionales de la salud de Neuquén y Cipolletti sobre biopsia mamaria asistida por vacío , una técnica que marca un cambio de paradigma en el abordaje de las patologías mamarias.

La actividad contó con la participación de médicos especialistas en imágenes mamarias, técnicos, licenciados e incluso personal administrativo, en una apuesta integral por incorporar esta nueva metodología a la práctica diaria. Además, la jornada tuvo la presencia de un referente nacional en imagenología mamaria, el doctor Daniel Mysler , jefe del servicio en el Instituto Alexander Fleming , quien aportó su experiencia en intervencionismo mamario.

La médica especialista en diagnóstico por imágenes y coordinadora del servicio de imágenes mamarias de Leben Salud, Fiorella Lancioni , destacó a LM Neuquén la importancia de este tipo de instancias de formación continua.

ECP DANIEL MYSLER (5) Estefania Petrella

“Se trata de un sistema de biopsia nuevo en la zona. Si bien nosotros ya veníamos realizando prácticas similares, incorporamos nuevas técnicas que representan un crecimiento para toda la región en lo que respecta al diagnóstico y al intervencionismo mamario”, explicó.

Según detalló, la capacitación no solo estuvo dirigida al equipo médico, sino que incluyó a todos los sectores involucrados en la atención de las pacientes. “Participaron médicas del servicio, técnicas, licenciadas y también personal de facturación y recepción. Como es un procedimiento nuevo, queríamos que todos tengan conocimiento y puedan acompañar el proceso”, indicó.

El objetivo central de esta innovación es optimizar los tiempos y la precisión en los diagnósticos. “Buscamos disminuir los pasos, evitar que la paciente tenga que recorrer distintos estudios o consultas, y llegar a un diagnóstico más rápido y certero. En algunos casos, incluso, esto permite evitar la cirugía”, señaló Lancioni.

Reel Fiorella Lancioni Leben con subs

Un cambio de paradigma en el diagnóstico mamario

Para el doctor Mysler, este tipo de capacitaciones son fundamentales para impulsar transformaciones profundas en la medicina. “La idea es ayudar a un cambio de paradigma en la forma en que se hacen los diagnósticos en pacientes con patologías mamarias, ya sea en estudios de tamizaje o en pacientes sintomáticas”, explicó.

El especialista remarcó que, si bien estas técnicas ya se aplican en otros países desde hace años, su implementación en distintas regiones suele demorar. “Se calcula que en medicina pueden pasar hasta 17 años para que un cambio de paradigma se consolide. Por eso, la educación es clave. La doctora Lancioni ha participado en eventos internacionales, vio estas prácticas y decidió traerlas a la región, lo cual habla muy bien del compromiso de este centro”, valoró.

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Uno de los principales beneficios de la biopsia asistida por vacío es su impacto directo en la experiencia de las pacientes. “Hoy vemos muchas mujeres que llegan después de haber pasado por múltiples cirugías sin un diagnóstico completo. La idea es que, con estas tecnologías, el diagnóstico sea más rápido, más preciso y más eficiente”, explicó Mysler.

En ese sentido, remarcó la importancia de contar con información precisa antes de una intervención quirúrgica. “Si una paciente necesita cirugía, lo ideal es que sea una sola, bien planificada. No dos, tres o cuatro procedimientos como lamentablemente sucede en algunos casos”, advirtió.

Menos cirugías, más precisión

Durante décadas, la única forma de diagnosticar una lesión mamaria era mediante cirugía. Este procedimiento, conocido como biopsia radioquirúrgica, implicaba intervenir a la paciente sin contar previamente con un diagnóstico definitivo. Sin embargo, esta práctica ha ido quedando en desuso a nivel mundial.

“Hoy, ningún cirujano quiere operar sin diagnóstico. Si la lesión es benigna, no hay motivo para intervenir. Y si es maligna, es fundamental conocer todos los detalles para planificar el tratamiento adecuado, que puede incluir quimioterapia previa o decisiones específicas sobre la cirugía”, destacó el especialista.

La biopsia mamaria asistida por vacío viene a reemplazar este tipo de prácticas, permitiendo obtener muestras de tejido de manera mínimamente invasiva, con anestesia local y guiadas por imágenes. Esto no solo reduce riesgos, sino que mejora la calidad del diagnóstico, explicó.

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Además, el médico aseguró que permite evitar cirugías innecesarias en pacientes con lesiones benignas detectadas en estudios de screening. “Muchas pacientes pueden evitar pasar por un quirófano si se confirma que la lesión no es maligna. Esto tiene un impacto enorme, tanto en la salud física como en la emocional”, agregó.

Uno de los puntos más destacados de la capacitación fue la incorporación de la biopsia asistida por vacío bajo resonancia magnética, una técnica que hasta ahora no se realizaba en la región.

“A partir de esta capacitación se suma una nueva modalidad que permite biopsiar lesiones que solo se ven en resonancia magnética. Antes, cuando una imagen no se detectaba por otros métodos, no había posibilidad de hacer una biopsia precisa en la zona”, explicó Lancioni.

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Con esta incorporación, Leben Salud se convierte en el único centro del sur del país en realizar este tipo de procedimiento. La técnica consiste en introducir un dispositivo en la mama, bajo anestesia local, que permite obtener múltiples muestras de tejido mientras se guía mediante resonancia magnética.

Este avance resulta clave en casos complejos. Por ejemplo, cuando una paciente ya tiene un diagnóstico de cáncer en una mama, pero aparece otra lesión sospechosa en una resonancia. “El cirujano necesita saber exactamente qué está pasando para planificar la cirugía. Hasta ahora, eso era muy difícil de resolver en la región”, detalló la especialista.

Reel Daniel Mysler

La posibilidad de contar con un diagnóstico más completo y preciso permite definir mejor el tipo de intervención necesaria y evitar procedimientos incompletos o reiterados. “Todo esto apunta a mejorar la calidad de atención de las mujeres”, sostuvo Mysler.

Otro aspecto que se destacó durante la capacitación fue la importancia del trabajo en equipo. Si bien los profesionales en diagnóstico por imágenes forman parte del staff de Leben, los médicos mastólogos que participaron trabajan en distintas instituciones de la región.

“Los mastólogos no son exclusivos de una clínica, trabajan en varios espacios. Eso también es importante porque permite que este tipo de conocimientos se difundan y lleguen a más lugares”, concluyó Lancioni.