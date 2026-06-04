Quién era Marjane Satrapi, la artista francoiraní creadora de Persépolis que "murió de tristeza"

La autora, que tenía 56 años, fue una de las más influyentes del cómic contemporáneo y figura destacada en la defensa de los derechos humanos.

La artista había nacido en Rasht, en el norte de Irán, pero se había radicado en Francia.

La artista francoiraní Marjane Satrapi , creadora de " Persépolis ", murió a los 56 años en París . La noticia fue comunicada por familiares y allegados, quienes señalaron que su deceso se produjo poco más de un año después de la muerte de su esposo .

"Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida", afirma el comunicado difundido por personas cercanas a la autora. Ripa, productor, actor, director y guionista, había muerto el 8 de abril de 2025.

Reconocida como una de las figuras más importantes de la novela gráfica contemporánea , Satrapi alcanzó fama internacional con "Persépolis", la obra autobiográfica en la que relató su infancia en Irán durante los años de la Revolución Islámica y los cambios que atravesó el país a partir de 1979.

Artista Irán y marido El martido de la artista, Mattias Ripa, productor, actor, director y guionista, murió el 8 de abril de 2025

Además de historietista, desarrolló una extensa carrera como cineasta, ilustradora y pintora. Su trabajo fue traducido a numerosos idiomas, adaptado a la pantalla grande y distinguido con premios internacionales, mientras que su actividad pública la convirtió en una de las voces más visibles sobre la situación política y social iraní.

De Rasht a París: quién era Marjane Satrapi

Marjane Satrapi nació el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, en el norte de Irán. Integraba una familia de pensamiento progresista y cursó parte de su educación en el Liceo Francés de Teherán, una experiencia que terminó abruptamente tras los cambios introducidos por la Revolución Islámica.

Durante la adolescencia se trasladó a Viena, Austria, para completar sus estudios secundarios. Más tarde regresó a Irán, donde estudió Bellas Artes en la Universidad de Teherán y obtuvo una maestría en Comunicación Visual.

En 1994 se instaló definitivamente en Francia. Primero residió en Estrasburgo y posteriormente en París, ciudad en la que construyó una trayectoria que la llevó a convertirse en una referencia del cómic internacional.

Sus primeros trabajos estuvieron vinculados a la ilustración infantil. Entre ellos figuran "Adjar" y "Los monstruos tienen miedo de la luna". En esos años también se incorporó al colectivo francés L'Association, donde comenzó a trabajar en una historieta inspirada en sus recuerdos de infancia y juventud.

Cómo Persépolis convirtió a Marjane Satrapi en una figura mundial

El primer volumen de "Persépolis" fue publicado en 2000. La obra reconstruyó la experiencia de una niña que crece en medio de la revolución iraní y de las transformaciones políticas que marcaron al país durante las décadas siguientes.

El libro obtuvo reconocimiento inmediato y recibió premios en el Festival Internacional del Cómic de Angoulême. Posteriormente aparecieron nuevos tomos que completaron el relato autobiográfico y consolidaron el prestigio de su autora.

Persépolis El primer volumen de "Persépolis" fue publicado en el año 2000.

La repercusión de la obra se amplió en 2007 con la adaptación cinematográfica codirigida por Satrapi y Vincent Paronnaud. La película obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y fue nominada al Óscar como mejor película de animación.

Además de "Persépolis", publicó obras como "Bordados", "El suspiro" y "Pollo con ciruelas". Esta última obtuvo el premio al mejor álbum en el Salón Internacional del Cómic de Angoulême en 2005.

Su carrera cinematográfica continuó con títulos como "Pollo con ciruelas" (2011), "La Bande des Jotas" (2013), "Las voces" (2014), "Radioactive. Madame Curie" (2020) y "Paradis Paris" (2024).

Su activismo y los reconocimientos internacionales

La producción artística de Satrapi estuvo acompañada por una permanente intervención en temas vinculados con Irán. Durante años cuestionó públicamente a las autoridades de Teherán y apoyó distintas iniciativas relacionadas con las libertades civiles.

Artista iran 3 La producción artística de Satrapi estuvo acompañada por una permanente intervención en temas vinculados con Irán.

En 2023 coordinó "Mujer, vida, libertad", una obra colectiva dedicada a las protestas surgidas tras la muerte de Mahsa Amini y al movimiento de mujeres que se extendió por distintas ciudades iraníes.

En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado destacó que era "una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad".

Al año siguiente rechazó la Legión de Honor francesa para expresar su desacuerdo con la política exterior de Francia respecto de Irán.

"Desde hace un tiempo realmente me cuesta entender la política de Francia hacia Irán", indicó entonces en Instagram. En el mismo mensaje lamentó que a "jóvenes iraníes amantes de la libertad, disidentes, artistas, se les niegan los visados".