Buscan que esté prohibido fumar en plazas con juegos infantiles de Neuquén

El Concejo Deliberante trabaja en un proyecto para ampliar las zonas libres de humo en la capital. Cómo serán los controles y multas.

El Concejo Deliberante de Neuquén capital comenzó a evaluar un proyecto del Poder Ejecutivo para extender la prohibición de fumar a otros espacios públicos , que incluirán plazas y parques donde juegan los niños. El objetivo es sumar más espacios libres de humo de tabaco en la capital a través de cartelería informativa y el control social.

La concejal del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Victoria Fernández, dio detalles de la iniciativa, que busca reducir los efectos nocivos que tiene el cigarrillo para los fumadores pasivos; es decir, aquellas personas que no fuman pero se exponen al humo de tabaco y también pueden sufrir consecuencias en su salud.

"A pesar de ser espacios al aire libre, igual es nocivo el humo de los cigarrillos", dijo la edil en una entrevista televisiva, en la que aclaró que la norma va más allá de las sanciones.

"Nosotros apuntamos principalmente al control social, es decir, que con esta cartelería informativa, con establecer estos espacios, se va a disuadir a a las personas que fuman de hacerlo en esos espacios", aseguró sobre el proyecto, que tiene la intención de señalar claramente cuáles son las nuevas zonas libres de humo para que los ciudadanos puedan alertar a los que no cumplen la norma.

victoria fernandez concejal mpn

"También vamos a incorporar una prohibición y un marco sancionatorio, pero nuestro foco está en poder apelar más que nada al control social para que vayamos combatiendo este hábito", aseguró.

Cómo será la prohibición

Fernández explicó que "esta iniciativa se generó a partir del trabajo con organizaciones que trabajan en este sentido con el objetivo de desalentar el consumo de tabaco" y agregó que incluyo no sólo a los cigarrillos sino a los vapeadores o cigarrillos electrónicos, que ganaron terreno sobre todo entre los más jóvenes.

Plaza. Niños jugando.

Pese a que las normativas que prohíben fumar en espacios públicos cerrados tuvieron un efecto notorio en la disminución del consumo de tabaco, la edil aclaró que ya está probado que se trata de un hábito perjudicial para la salud, por lo que hace falta seguir avanzando en la ampliación de la prohibición.

De este modo, el primer paso será sumar cartelería y establecer sanciones para las personas que fumen en espacios públicos al aire libre. De aprobarse la ordenanza, el primer paso se dará en los parques y plazas con juegos infantiles, aunque se podría extender hacia otras zonas públicas en el futuro.

Una propuesta a nivel provincial

El proyecto de ordenanza va a tono con una iniciativa similar que llegó a la Legislatura de Neuquén, y que apuntaba también a ampliar la zona libre de humo hacia espacios al aire libre.

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En el caso provincial, la expansión alcanzaba no sólo los parques, zonas de juegos infantiles o plazas con areneros sino también las veredas de hospitales y clínicas o las áreas de práctica de actividad física, como senderos aeróbicos o las áreas conocidas como estaciones saludables.

“Buscamos prohibir fumar en plazas y parques donde haya juegos para niños y donde vayan a pasear abuelos. Entendemos que es una causa noble y que realmente, si bien puede plantear algún tipo de resistencia como lo generó en su momento sacar el cigarrillo de espacios cerrados, hoy eso es impensado. Vamos por ese camino de plantear ambientes más sanos”, afirmó entonces el diputado Matías Martínez, impulsor del proyecto.