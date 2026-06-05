El día que Neuquén creyó que el Indio Solari llegaba a estas tierras

En 2015 crecieron los rumores, lo que desató la euforia ricotera en la región. Con el paso de las horas, la ilusión se fue diluyendo.

El día que Neuquén creyó que el Indio Solari llegaba

Murió este viernes el Indio Solari y con él se fue también una deuda histórica con la Patagonia . Pero hubo un momento, en noviembre de 2015, en que Neuquén creyó que esa deuda estaba a punto de saldarse.

Una publicación originada en un portal de bromas de internet aseguró que el músico y su manager, Julio Sáez , habían visitado el Autódromo de Centenario para gestionar un recital multitudinario. La versión se viralizó en cuestión de horas en las redes sociales y desató una euforia genuina entre los fanáticos de la región.

El rumor tenía todos los condimentos para ser creíble: se habló de un contrato firmado, de una fecha tentativa para marzo de 2016 y de que la infraestructura del autódromo había superado la evaluación del equipo de producción.

Quienes habitualmente organizaban la logística de los shows del Indio eran los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, de Chacal Producciones, lo que le daba un barniz de verosimilitud a la historia.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Indio Solari Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Indio Solari anunciaron un nuevo show en Comodoro Rivadavia.

Una ilusión que no se concretó

La ilusión duró pocas horas. Fue el propio Sáez quien se encargó de apagarla, consultado por LM Neuquén en aquella ocasión: "Es una información falsa", dijo el manager y vocero oficial del músico, y pidió que se difundiera la aclaración desde el entorno de Solari.

Así terminó el único capítulo en el que Neuquén y el rock ricotero estuvieron, aunque sea en la imaginación colectiva, cerca de encontrarse.

Ni antes ni después Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ni Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado pisaron suelo patagónico. Este fin de semana iba a ser la primera vez: había dos fechas confirmadas en Comodoro Rivadavia, las primeras en el sur del río Colorado en toda la historia ricotera. El Indio murió este viernes 5 de junio, a los 77 años, sin verlo ocurrir.

La Patagonia quedó para siempre como una deuda pendiente.