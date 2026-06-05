Condenaron a Pablo Ruiz, excoordinador de Casa de las Leyes: admitió que hizo plazos fijos con más de 52 millones del Estado

El hermano de la exvicegobernadora Gloria Ruiz fue condenado este viernes a tres años de prisión en suspenso, por los delitos de peculado y administración fraudulenta.

Pablo Ruiz, excoordinador de Casa de las Leyes y hermano de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, fue condenado este viernes a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un juicio abreviado, tras admitir haber sido responsable de los delitos de peculado y administración fraudulenta.

Las maniobras llevadas adelante incluyeron el desvío de los fondos estatales a cuentas personales, invertidos en plazos fijos, cuyo monto supera los 53 millones de pesos, y también se detectó la realización de contrataciones directas irregulares. La justicia logró recuperar los fondos.

Según la información brindada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco del delito de peculado, Ruiz reconoció haber desviado $52.798.459,10 destinados a programas sociales (como "Jóvenes Líderes" y "Murales Urbanos") hacia sus cuentas personales. Luego constituyó plazos fijos para generar intereses a su favor, configurando lo que la fiscalía denominó un "minisistema financiero" con dinero estatal.

Por otra parte, en relación a la administración fraudulenta, admitió su participación en la defraudación de $45.482.688,05 mediante contrataciones irregulares de publicidad con la empresa SAUER. Ruiz reconoció haber eludido los mecanismos de control previstos en la Ley 2141 para beneficiar a un proveedor externo.

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Como parte de la condena, se ordenó el decomiso de $57.736.346,85. Este monto, que se encontraba cautelado en una cuenta judicial por pedido de la fiscalía tras el bloqueo preventivo de las cuentas del imputado, incluye el capital recuperado y los intereses devengados.

Para la teoría del caso de la fiscalía, el reconocimiento de Ruiz tiene una implicancia directa en la investigación que continúa contra las otras personas imputadas en la causa: la exvicegobernadora Gloria Ruiz; la exsecretaria de Cámara, Isabel Ricchini; y la exprosecretaria Eliana Sánchez.

La fiscalía subrayó que la admisión del condenado, sumada a otras pruebas independientes en cada caso (pericias informáticas de celulares, auditorías contables y registros bancarios del BPN), consolida la plataforma fáctica para las próximas etapas del proceso.

Además de la pena de prisión y la inhabilitación, Ruiz deberá cumplir con 288 horas de trabajo comunitario no remunerado y someterse al control de la Dirección de Población Judicializada de manera trimestral. Al finalizar la audiencia, las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme de inmediato.

Cuándo fueron las maniobras

Al momento de la formulación de cargos, ocurrida el 7 de marzo de 2025, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez indicó que el exfuncionario, entre el 10 de diciembre de 2023 y hasta noviembre de 2024, recibió dinero de manera habitual proveniente de la cuenta bancaria de la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén perteneciente al BPN.

Entre enero y agosto de 2024, la modalidad fue mediante transferencias de la única cuenta de la Legislatura hacia su cuenta personal de acreditación de haberes del Banco Provincia de Neuquén (BPN), por un total de $34.719.194.

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Luego, después de que las autoridades legislativas fueron advertidas por el BPN de que esto no podía hacerse, el imputado comenzó a recibir de la Legislatura cheques al portador con el objetivo de pagar los fondos permanentes de la Casa de Las Leyes. Eran cobrados por caja por personal autorizado que luego entregaba el dinero en efectivo al imputado. El monto total de esta maniobra ascendió a $19.975.564.

El dinero era asignado como fondos permanentes para sustentar distintos programas que estaban a cargo de la Casa de las Leyes, como “Ritmo Ciudadano”, “Jóvenes líderes, comunitarios y políticos”; “Actividades culturales, recreativas y comunitarias”; “Murales urbanos”, entre otros.

El fiscal del caso planteó que luego, Ruiz sustrajo los fondos públicos que había recibido para constituir tres plazos fijos: el 14 de octubre de 2024 por $42 millones y por 60 días; el 1 de noviembre de 2024 por $3 millones por 30 días; y el 11 de noviembre de 2024 por $6 millones por 30 días.

A partir de las maniobras descriptas, desde la unidad fiscal de Delitos Económicos se estimó el perjuicio total en $52.798.459,10.