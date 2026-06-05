CALF suspendió el corte de luz en el centro de Neuquén

El corte del suministro eléctrico estaba previsto hasta el centro oeste de la ciudad. El detalle de la Cooperativa CALF.

La Cooperativa CALF suspendió, este viernes a las 9 de la mañana, los cortes programados de luz previstos durante la mañana de este viernes, en un sector del centro y centro oeste de la ciudad de Neuquén.

Según lo informado por el organismo, el corte del suministro se llevaría a cabo de 8 a 8.45 y de 11.00 a 11.45 desde la calle Salta hasta Las Heras, entre 12 de septiembre y Belgrano.

Sería para realizar "maniobras operativas para permitir tareas de análisis y mantenimiento de transformadores".

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Por otra parte, de 8 a 12 el corte de luz se desarrollaría desde la calle Las Heras hasta Brentana entre Carlos H. Rodríguez y 12 de Septiembre.

En este caso, la Cooperativa CALF informó que era debido a un "análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la confiabilidad del servicio".

Ambos cortes de luz fueron autorizados por el órgano de control municipal. "Para evitar inconvenientes recordá tomar las precauciones necesarias. Los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y las áreas son aproximadas", recordaron.

Sin embargo, este viernes por la mañana informaron que, por cuestiones climáticas, los cortes de luz quedaron suspendidos y serán reprogramados.