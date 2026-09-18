Quedan pocos días para definir el nuevo nombre de la Avenida Mosconi

Miles de vecinos ya eligieron cómo denominar a la nueva avenida urbana que avanza sobre la ex Ruta 22. Los detalles.

Después de varios meses de consulta popular, la Municipalidad de Neuquén está más cerca de develar el nombre que los vecinos eligieron para la actual Avenida Mosconi . Mientras avanzan los trabajos para transformarla en un gran corredor urbano, los neuquinos pueden definir cuál será su nueva denominación.

La Secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén, Luciana De Giovanetti , explicó en declaraciones a LU5 que los vecinos siguen participando de la votación, que busca que todos sean partícipes de la transformación urbana en la capital.

"Sigue incrementándose, sigue participando toda la ciudadanía neuquina y estamos próximos al finalizar el mes de septiembre para para poder ver cuál es el nombre que ha ganado", explicó.

Con el objetivo de que la mayor parte de los vecinos pueda dar su opinión sobre el nuevo nombre, la Municipalidad extendió el plazo de votación y apeló a otras estrategias para difundir la consulta.

Claudio Espinoza

"Nosotros estamos generando distintos dispositivos para que aquel que que no votó, lo pueda hacer. Por ejemplo, estamos ahora permanentemente en la feria del libro, que es un lugar de mucha concurrencia de personas en la ciudad", aclaró la funcionaria.

Agregó que, además, buscan estar presentes en los espacios públicos de la capital para conversar con los vecinos e invitarlos a elegir un nombre. "Aprovechando los días lindos que que ya empiezan a sentir en esta proximidad de la primavera, estamos con muchísima participación", indicó.

De Giovanetti aclaró que la votación seguirá abierta durante todo el mes aniversario de Neuquén capital. De este modo, cuando culmine septiembre, la Municipalidad va a dar a conocer el nombre ganador de la nueva avenida.

Claudio Espinoza

Cómo participar de la votación

Los interesados pueden ingresar a la página web de la Municipalidad de Neuquén. En el sector inferior del sitio aparece un acceso directo que invita a participar del proceso para designar el nombre de la nueva gran avenida.

Para votar es necesario completar algunos datos básicos: número de DNI, edad y código postal. Luego, cada persona puede seleccionar una de las propuestas disponibles o escribir una alternativa diferente.

La funcionaria destacó que el procedimiento es sencillo y que fue diseñado para facilitar la participación de la mayor cantidad posible de habitantes de la ciudad.

Municipalidad de Neuquén

Las opciones propuestas son:

Gran Avenida Confluencia.

Gran Avenida Limay.

Gran Avenida Las Bardas.

Gran Avenida Ingeniero Enrique Mosconi.

Gran Avenida Pehuén.

Gran Avenida del Comahue.

Gran Avenida Federal.

Gran Avenida Patagonia.

Otra opción sugerida por el vecino.

En el caso de elegir una propuesta diferente, existe una restricción: no se pueden incluir nombres propios de personas vinculadas con la actividad política.