El invierno no se quiere ir: se viene un fin de semana de locos

Las autoridades anticiparon lluvia, nieve y viento. Además, advirtieron por el aumento del caudal de las cuencas.

El invierno parece no querer despedirse de Neuquén y, a pocos días del comienzo de la primavera, la provincia se prepara para atravesar un fin de semana marcado por un importante cambio en las condiciones meteorológicas. Lluvias, nevadas, fuertes ráfagas de viento y un descenso de la temperatura formarán parte de un escenario que obligó a las autoridades a reforzar las recomendaciones.

El fenómeno tendrá impacto en prácticamente todo el territorio provincial, aunque la situación más compleja se espera en la zona cordillerana, donde se anticipan precipitaciones importantes y acumulación de nieve. Además, las lluvias previstas mantienen bajo seguimiento a la cuenca del río Neuquén por un eventual incremento de los caudales.

En este contexto, desde Defensa Civil y la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos desplegaron tareas preventivas y pidieron especial precaución a quienes tengan previsto circular por las rutas durante el fin de semana.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, explicó que las condiciones comenzarán a cambiar desde este viernes. “Estamos con un pulso frío en la provincia que empieza a ingresar a partir de hoy viernes y se va a desarrollar durante el fin de semana”, anticipó en diálogo con Canal 7.

Alerta por nieve en la cordillera. Foto: Gentileza.

Cómo estará el tiempo en Neuquén

Según explicó Cruz, el viento será uno de los grandes protagonistas y alcanzará prácticamente a toda la provincia.

“Prácticamente en todos los sectores, tanto cordilleranos, precordilleranos, inclusive áreas cercanas a Confluencia, Vaca Muerta, región de Limay”, detalló.

Las velocidades permanentes se ubicarán entre los 30 y 40 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 80 km/h y superar esos registros especialmente en el centro y noroeste neuquino.

La situación estará acompañada por lluvias y nevadas en sectores cordilleranos, donde las condiciones de circulación ya presentan dificultades. “Tanto en la Ruta 26 hacia Loncopué-Caviahue, estamos teniendo todavía acumulaciones importantes; todo lo que es Villa Pehuenia, Batea Mahuida, todo lo que es la Ruta 23 todavía cuenta con sectores con barro, con hielo, con nieve, así que a tomar las máximas precauciones”, indicó Cruz.

La nieve pone bajo alerta a varias zonas: dónde puede acumularse más y qué hacer ante las nevadas.

Para quienes tengan previsto viajar hacia Chile, las autoridades insistieron especialmente en la portación de cadenas y en consultar previamente la transitabilidad de los pasos y corredores cordilleranos.

“La gente que vaya a viajar a Chile, tomar las máximas precauciones porque del lado chileno todavía tenemos sectores con mucha acumulación, fuertes heladas”, advirtió el funcionario.

Desde Defensa Civil recomendaron consultar antes de salir los canales oficiales de Vialidad Provincial y Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional, la AIC y el mapa interactivo de la Secretaría de Emergencias.

Claudio Espinoza

Alerta por el aumento del caudal del río Neuquén

Las precipitaciones también pusieron el foco sobre el comportamiento de los ríos. La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, confirmó que se reunió el comité preventivo junto con representantes de la AIC y la Policía de Neuquén para analizar la evolución del fenómeno.

Las precipitaciones más importantes podrían registrarse desde Barrancas hacia distintos sectores de la cordillera y Rincón de los Sauces, con posible impacto sobre el caudal del río Neuquén.

Según detalló la funcionaria, la AIC ya realizó acciones preventivas y modificó las erogaciones para reducir los riesgos de inundaciones, anegamientos y eventuales evacuaciones. Sin embargo, la situación continuará bajo seguimiento durante todo el fin de semana y el próximo lunes volverá a ser evaluada.

“Si persiste esta alerta, si el Servicio Meteorológico Nacional también se manifiesta con una alerta naranja, hay poblaciones que vamos a tener que tener muy cuidadas”, explicó. “Si persiste esta alerta, si el Servicio Meteorológico Nacional también se manifiesta con una alerta naranja, hay poblaciones que vamos a tener que tener muy cuidadas”, explicó.

Entre los sectores bajo especial observación mencionó Barrancas, Chos Malal, la cuenca del Curi Leuvú, Vista Alegre, Centenario y Sauzal Bonito.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la existencia de asentamientos en zonas inundables de Vista Alegre y Centenario. Ortiz Luna señaló que existen sectores con entre 500 y 900 personas asentadas en lugares considerados de alta peligrosidad frente a posibles anegamientos.

“El lunes seguramente ya vamos a tener un panorama para ver si hay que evacuar preventivamente a esas personas”, afirmó.

Federico Soto

Riesgo de deslaves

Las autoridades también siguen con atención la combinación entre la nieve acumulada, las lluvias y las fuertes ráfagas de viento, debido a que podría generar complicaciones adicionales sobre las rutas.

“Puede llegar a haber lugares de deslaves, puede haber lugares de desmoronamiento de caminos”, advirtió Ortiz Luna. Entre los corredores que podrían presentar mayores dificultades mencionó las rutas provinciales 43 y 54, en el norte neuquino, y el Camino de los Siete Lagos, en el sur.

El comienzo de la primavera y los festejos por el Día del Estudiante suman otro factor de preocupación, ya que se espera un importante movimiento de personas hacia distintos puntos turísticos.

Si bien durante el sábado y el domingo podría haber temperaturas que inviten a realizar actividades al aire libre, Ortiz Luna pidió tener especial precaución en El Chocón y Mari Menuco por las ráfagas previstas.

“Es muy importante que tengan en cuenta, los que se van a desplazar a los espacios de los lagos, tanto Chocón como Mari Menuco, que la posibilidad de ráfagas muy intensas es concreta; así que eviten la navegabilidad esos días, fundamentalmente el domingo, porque pueden llegar a tener situaciones complejas”, remarcó.

Por ese motivo, la Secretaría de Emergencias y la Policía de Neuquén desplegarán controles especiales por el Día del Estudiante. Habrá presencia preventiva sobre la Ruta 237, en los accesos a El Chocón y Arroyito; sobre la Ruta 51, camino a Mari Menuco; y también en las rutas 8 y 7.