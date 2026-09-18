Violento choque frontal entre dos camionetas petroleras: un trabajador fue hospitalizado

El hecho ocurrió este jueves cerca de las nueve de la noche en jurisdicción de Centenario. Los protagonistas del siniestro circulaban cerca de la Ruta 67.

Un trabajador resultó herido en un fuerte choque frontal entre dos camionetas de servicios petroleros cuando circulaban en el camino conocido como Laje, a unos 4 kilómetros de la Ruta 67 . Al arribo de una ambulancia constataron lesiones en un conductor y fue trasladado para su atención médica.

De acuerdo a lo informado por Centenario Digital, el accidente de tránsito ocurrió cerca de las 20:30 horas del jueves en la Ruta del Petróleo, jurisdicción de Centenario. Los protagonistas del siniestro fueron dos hombres: uno de 41 años y oriundo de Vista Alegre, y en el otro rodado, un hombre de 37 años, de Senillosa.

En cuanto a la dinámica, el primer conductor circulaba en una Toyota Hilux de la empresa Secco mientras que el segundo en una Volkswagen Amarok de la firma de transporte Santos Vega . Por motivos que se encuentran bajo investigación impactaron de frente durante la noche y sufrieron grandes destrozos de la carrocería.

Sebastian Fariña Petersen

Salud privada atendió a uno de los petroleros

A raíz del fuerte impacto se activaron los airbags en las dos pickups pero aún así el trabajador de la firma Santos Vega resultó con lesiones. Al dar aviso, consiguieron ser atendidos por personal de salud privada del yacimiento Río Neuquén y procedió a asistirlo y trasladarlo al policlínico de Neuquén.

A su vez, efectivos policiales de la División Tránsito Villa Obrera también fueron alertados y llegaron al lugar del choque para realizar las diligencias correspondientes.

En este sentido, realizaron el test de alcoholemia al petrolero de la Hilux el cual arrojó resultado negativo. Por su parte, el relevamiento de la documentación de las camionetas de ambas empresas estaba en regla.

Investigación por un choque donde murió un petrolero

Un grave accidente de tránsito se registró el 8 de julio pasado, cuando dos camionetas pertenecientes a empresas privadas protagonizaron un fuerte choque frontal sobre la Ruta 5, a la altura del paraje Bajo el Toro, unos 15 kilómetros antes del acceso a El Trapial, en dirección a Rincón de los Sauces.

El petrolero Marcelo García, quien se desempeñaba en la empresa Weatherford, que tiene sede en el Cañadón de los Loros y Minas, del Parque Industrial II de Rincón de los Sauces murió tras pelear por su vida durante varios días.

Había resultado gravemente herido cuando se trasladaba junto a un compañero que conducía una Pick Up marca Toyota Hilux de color blanco de Weatherford.

Según se reconstruyó fueron impactados por parte de otra camioneta de la empresa Transporte Nicolás avocada a la industria hidrocarburífera.

Su muerte fue confirmada el 13 de julio en Neuquén Capital debido a las graves heridas producto de la colisión. Por lo tanto, la investigación por lesiones graves cambió de carátula a homicidio culposo. En tanto, la fiscal del caso Rocío Rivero había solicitado una pericia accidentológica y mecánica de los vehículos que quedaron secuestrados en el CENAF N° 5.

Además, resultaría clave la declaración de un testigo: la camioneta de la empresa de transportes invadió el carril de la camioneta donde circulaba la víctima.