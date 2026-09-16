Le iba bien con su oficio de electricista pero eligió el otro camino: lo condenaron en forma contundente

Un hombre de Cutral Co se vio tentado por el narcomenudeo y ofrecía marihuana y cocaína a una numerosa clientela. Sin embargo, la Policía le puso fin a su actividad ilícita.

A pesar de que no le faltaba trabajo por su oficio de electricista, un hombre de Cutral Co se vio tentado por el negocio delictivo y fue atrapado en varias oportunidades debido a las sospechas sobre sus vínculos con el narcomenudeo en la Comarca. Esta semana se conoció el severo castigo que deberá cumplir.

La causa penal que involucra al hombre con estudios secundarios completos tiene su origen en un allanamiento realizado el 5 de junio de 2019 en una vivienda del barrio Parque Oeste de Cutral Co. En esa oportunidad, la Policía secuestró marihuana y cocaína. También se encontraron drogas y un arma de fuego, calibre 32, en una Ford Ranger.

El 27 de junio de 2019 se concretó otro procedimiento en un domicilio del barrio Centro de Cutral Co y se incautaron envoltorios con cocaína y marihuana.

Finalmente, se reiteró un allanamiento en la propiedad del barrio Centro en los primeros meses de 2022 y de nuevo fueron hallados estupefacientes, además de un arma calibre 22.

La División Antinarcóticos de la Policía neuquina hizo un seguimiento del sospechoso y no le quedaron dudas sobre su vínculo con el narcomenudeo, operando en domicilios ubicados sobre las calles Córdoba y Lago Lolog, y también en una casa del centro de Cutral Co.

Drogas y armas de fuego secuestradas

El proceso en contra del electricista avanzó en forma lenta y se elevó a juicio por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A la hora de relevar el total de la droga secuestrada en los distintos procedimientos, la justicia federal determinó que se incautaron casi 700 gramos de marihuana y cocaína. También se hizo el repaso de las armas de fuego, con un total de cinco incautadas de distinto calibre.

Las pruebas aportadas por los investigadores fueron contundentes, destacando el movimiento ininterrumpido de personas en el domicilio de calle Córdoba.

Otra denuncia al "Neuquén Te Cuida"

El Ministerio Público Fiscal (MPF) se encargó de hacer un repaso de todos estos elementos y resaltar cómo el sospechoso fue modificando su modus operandi al advertir que estaba bajo la lupa de la Policía. En 2021, por ejemplo, habría buscado operar a puertas cerradas. “Los contactos pasaron a concretarse principalmente dentro de la vivienda”, resaltó la parte acusadora.

Respecto del último procedimiento que confirmó su reincidencia, la fiscalía destacó que se derivó de una denuncia anónima a través de “Neuquén Te Cuida”.

A partir del análisis de comunicaciones de un celular ligado al sospechoso, quedaron ratificados los elementos incriminantes en su contra.

Juicio abreviado

A la hora de resolver la causa en contra del electricista, identificado como Pablo Matías Bustos, de 46 años, la fiscalía se encargó de presentar un acuerdo de juicio abreviado, donde el hombre deberá cumplir un castigo de 5 años de cárcel efectiva por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de guerra.

Por otro lado, la representante del MPF solicitó que la camioneta del imputado sea decomisada.

En cuanto a los antecedentes de Bustos, la parte acusadora recordó que el hombre registra una condena de la justicia provincial por los delitos de lesiones graves y violación de domicilio.

Asegura que hizo un cambio en su vida

El acusado tuvo oportunidad de manifestarse ante el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) y más allá de reconocer su responsabilidad, aclaró que desde 2022 inició un cambio en su vida.

De esta forma, el magistrado que presidió la audiencia homologó el acuerdo y además de ratificar la condena de 5 años, dispuso el decomiso de la camioneta Ford Ranger.