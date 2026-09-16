Fuerza Neuquina y Federal, el partido de Rucci, tendrá candidatos propios para diputados y acompañará a Figueroa

Marcelo Rucci habló con la prensa minutos antes de encabezar el acto de inauguración de una sede partidaria en pleno centro de Neuquén capital.

Fuerza Neuquina y Federal , el partido que encabeza el dirigente petrolero Marcelo Rucci , inauguró local partidario en La Pampa 350 de Neuquén Capital. Minutos antes del corte de cintas, el secretario general del sindicato de petroleros dio una breve conferencia de prensa en la que las Elecciones 2027 no tardaron en salir a colación.

Consultado respecto a su propia candidatura , Rucci fue tajante como en otras ocasiones: "no, yo no . Esto lo dije desde un principio. Existe una manera de hacer política diferente. Creo que ir detrás de los que arman partidos es más de lo mismo".

El partido, según afirmó Rucci, presentará nombres propios en distintos puntos de la provincia: "vamos a tener a nuestros propios candidatos en algunas localidades, en diputados, en algunos concejos deliberantes. En algunos lugares vamos a trabajar junto a algunos intendentes que ya están, como en el caso de Añelo".

Sin embargo, no tendrán candidato propio a gobernador. Esto es porque desde las elecciones del 2025 forman parte del armado de Rolando Figueroa y acompañarán su aún no anunciada candidatura a la reelección. "Queremos ser serios y responsables. Y creo que no nos dan los tiempos como para armar algo, como para ir a una gobernación", expresó el dirigente petrolero.

Omar Novoa

Si bien no lo confirmó explícitamente, es una posibilidad resonante que no haya lista para legisladores nacionales en el espacio, sino que acompañarían la del frente La Neuquinidad.

Qué va a pasar en Rincón de Los Sauces

En Rincón de Los Sauces, la localidad donde el Sindicato de Petroleros Privados pisa más fuerte, el partido ya tiene las cosas resueltas. "En Rincón tenemos armado ya. Venimos trabajando hace muchos años. De hecho es la cuarta gestión que representa a nuestro equipo de trabajado, en su momento a través del Movimiento Popular Neuquino", dijo respecto a la ciudad que lo tuvo como intendente en dos términos y concejal antes de eso.

"Hoy entendemos que el candidato va a ir por Fuerza Neuquina y Federal", afirmo.

La situación de Fuerza Rionegrina y Federal

Respecto a la aprobación del sello partidario en Río Negro, Rucci afirmó con seriedad: "no, no tenemos novedades. No nos han dicho nada".

Omar Novoa

Consultado por una posible intervención política en la decisión judicial, el dirigente respondió: "es muy raro porque en Neuquén salió rápidamente y es el mismo juez".

"No sé cuál es el motivo por el que no salió, pero lamentablemente hay especulaciones y uno puede llegar a pensar eso. Ojalá que no [haya intervención] porque sería muy triste que no nos dejen participar. Hemos hecho todo como corresponde; hemos sido extremadamente prolijos justamente para no tener ningún problema de que no nos dejen participar", aseveró.

Respecto al mayor rival de Fuerza Neuquina y Federal en la provincia, Rucci aseguró que el partido no tiene un oponente concreto: "nosotros no vamos en contra de nadie, sino a favor de los trabajadores. Esa es la premisa que tenemos. Nosotros no buscamos enemigos, al contrario. Nosotros queremos crecer como un partido que abra puertas para que mucha gente se sume y que mucha gente participe y que seamos los neuquinos que definamos nuestro futuro", cerró.

De cara a unas elecciones en las que el MPN podría no presentarse por segunda vez consecutiva, Fuerza Neuquina y Federal se planta para captar los votos dispersos de un partido del mapita que viene de capa caída desde que no ocupa el asiento de Roca y Rioja.