Este martes llega la Noche de la Pizza y Empanada a Neuquén: los locales con descuentos de hasta el 50%

El evento, que se celebra en todo el país, agrupa a 14 locales de pizzas y empanadas de la ciudad. Uno por uno, los negocios adheridos y los descuentos.
Este martes, pizzerías y rotiserías de todo el país se unen para celebrar la Noche de la Pizza y la Empanada. El evento, que ya tuvo 42 ediciones previas, busca promover el consumo de un plato tradicional entre los argentinos con promociones sus locales adheridos. Entre ellos, hay 14 negocios de Neuquén que festejarán el evento con precios accesibles.
La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) anunció la realización de la 43ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, el encuentro gastronómico más federal y esperado del calendario. La cita es este martes 15 de septiembre e incluye promociones en más de 1500 locales adheridos en todo el país.
"Hoy, miles de argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional", anunciaron desde la APYCE.
La propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta.
Uno por uno, los locales adheridos en Neuquén
Si bien la mayoría de los emprendimientos que se sumaron a la iniciativa se encuentran en la ciudad de Buenos Aires o en otras grandes ciudades argentinas, en Neuquén también hubo una gran adhesión a la propuesta.
En total, 14 locales de la ciudad y otros de Cipolletti, Centenario y Plottier también ofrecen promociones para los que compren pizzas o empanadas tanto para retiro a domicilio como consumo en el mismo salón.
Se aconseja que los consumidores ingresen antes en el sitio oficial de APYCE para conocer las condiciones de venta de cada negocio, ya que algunos ofrecen estas promociones sólo con pago en efectivo.
LM Neuquén repasó el mapa de la promoción para conocer cuáles son los locales neuquinos que ofrecen pizzas a mitad de precio y valores promocionales para los que compran tres docenas de empanadas.
Neuquén capital
Lo de Pablo Neuquén
Quilembai 3090, Q8300 Neuquén, Argentina
Jobbi's
Juan B. Justo 628, Q8300 Neuquén, Argentina
Juan Julián Lastra 2400, Q8300 Neuquén, Argentina
Islas Malvinas 290, Q8300 Neuquén, Argentina
Solo Empanadas Neuquén
Av. del Trabajador 3382, Q8304CGQ Neuquén, Argentina
OSS Cerveceria
Fray Luis Beltrán 1041, Q8302 Neuquén, Argentina
BIG PIZZA
Buenos Aires 252, Q8300BCF Neuquén, Argentina
BIG PIZZA
Gral. Manuel Belgrano 1408, Q8302KQR Neuquén, Argentina
Coronel E. Godoy 19, Q8304IQA Neuquén, Argentina
Central de Pizzas y Empanadas Neuquén
Gral. Manuel Belgrano 2178, Q8300 Neuquén, Argentina
Central de Pizzas y Empanadas Neuquén
Rivadavia 93, Q8300 Neuquén, Argentina
Central de Pizzas y Empanadas Neuquén
Presidente Arturo H. Illia 738, Q8300 Neuquén, Argentina
Central de Pizzas y Empanadas Neuquén
Perito Moreno 384, Q8302FAB Neuquén, Argentina
Central de Pizzas y Empanadas Neuquén
José Fava 321, Q8300 Neuquén, Argentina
Plottier
Percy Clark 1700, Plottier, Argentina
Villa Traful
Villa Traful, Neuquén, Argentina
San Martín de los Andes
Rivadavia 957, Q8370 San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina
Rincón de los Sauces
José de San Martín 608, Q8319CGN Rincón de los Sauces, Neuquén, Argentina
Junín de los Andes
Cnel. Suárez 431, Q8371 Junín de los Andes, Neuquén, Argentina
Centenario
Xxl Pizzas
Padre Jacinto Stábile 243, Q8309 Centenario, Neuquén, Argentina
Cipolletti
BIG PIZZA
Gral. San Martín 990, R8324 Cipolletti, Río Negro, Argentina
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