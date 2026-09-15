Este martes llega la Noche de la Pizza y Empanada a Neuquén: los locales con descuentos de hasta el 50%

El evento, que se celebra en todo el país, agrupa a 14 locales de pizzas y empanadas de la ciudad. Uno por uno, los negocios adheridos y los descuentos.

Este martes, pizzerías y rotiserías de todo el país se unen para celebrar la Noche de la Pizza y la Empanada. El evento, que ya tuvo 42 ediciones previas, busca promover el consumo de un plato tradicional entre los argentinos con promociones sus locales adheridos. Entre ellos, hay 14 negocios de Neuquén que festejarán el evento con precios accesibles.

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) anunció la realización de la 43ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada” , el encuentro gastronómico más federal y esperado del calendario. La cita es este martes 15 de septiembre e incluye promociones en más de 1500 locales adheridos en todo el país.

"Hoy, miles de argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional", anunciaron desde la APYCE.

La propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta.

Receta imperdible de empanadas de carne.

Uno por uno, los locales adheridos en Neuquén

Si bien la mayoría de los emprendimientos que se sumaron a la iniciativa se encuentran en la ciudad de Buenos Aires o en otras grandes ciudades argentinas, en Neuquén también hubo una gran adhesión a la propuesta.

En total, 14 locales de la ciudad y otros de Cipolletti, Centenario y Plottier también ofrecen promociones para los que compren pizzas o empanadas tanto para retiro a domicilio como consumo en el mismo salón.

Se aconseja que los consumidores ingresen antes en el sitio oficial de APYCE para conocer las condiciones de venta de cada negocio, ya que algunos ofrecen estas promociones sólo con pago en efectivo.

LM Neuquén repasó el mapa de la promoción para conocer cuáles son los locales neuquinos que ofrecen pizzas a mitad de precio y valores promocionales para los que compran tres docenas de empanadas.

Neuquén capital

Lo de Pablo Neuquén

Quilembai 3090, Q8300 Neuquén, Argentina

2994095866

Jobbi's

Juan B. Justo 628, Q8300 Neuquén, Argentina

2996308162

Kentucky - Neuquén

Juan Julián Lastra 2400, Q8300 Neuquén, Argentina

[email protected]

Kiosco De Empanadas Neuquén

Islas Malvinas 290, Q8300 Neuquén, Argentina

4201-4687

Solo Empanadas Neuquén

Av. del Trabajador 3382, Q8304CGQ Neuquén, Argentina

11-6425-2400

OSS Cerveceria

Fray Luis Beltrán 1041, Q8302 Neuquén, Argentina

02994200044

BIG PIZZA

Buenos Aires 252, Q8300BCF Neuquén, Argentina

1153402680

Foto: Pizzería artesanal Primo

BIG PIZZA

Gral. Manuel Belgrano 1408, Q8302KQR Neuquén, Argentina

1153402680

BIG PIZZA

Coronel E. Godoy 19, Q8304IQA Neuquén, Argentina

Central de Pizzas y Empanadas Neuquén

Gral. Manuel Belgrano 2178, Q8300 Neuquén, Argentina

011 3703-4043

Central de Pizzas y Empanadas Neuquén

Rivadavia 93, Q8300 Neuquén, Argentina

011 3703-4043

Central de Pizzas y Empanadas Neuquén

Presidente Arturo H. Illia 738, Q8300 Neuquén, Argentina

011 3703-4043

Central de Pizzas y Empanadas Neuquén

Perito Moreno 384, Q8302FAB Neuquén, Argentina

011 3703-4043

Central de Pizzas y Empanadas Neuquén

José Fava 321, Q8300 Neuquén, Argentina

Plottier

FUEGOS PAGANOS

Percy Clark 1700, Plottier, Argentina

02996250529

Villa Traful

TraFood

Villa Traful, Neuquén, Argentina

2284562609

San Martín de los Andes

Boccon

Rivadavia 957, Q8370 San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina

2944367758

Rincón de los Sauces

BIG PIZZA

José de San Martín 608, Q8319CGN Rincón de los Sauces, Neuquén, Argentina

1153402680

Empanada de jamón y queso. Receta y recomendaciones.

Junín de los Andes

El Puestero

Cnel. Suárez 431, Q8371 Junín de los Andes, Neuquén, Argentina

2972433462

Centenario

Xxl Pizzas

Padre Jacinto Stábile 243, Q8309 Centenario, Neuquén, Argentina

2995158665

Cipolletti

BIG PIZZA

Gral. San Martín 990, R8324 Cipolletti, Río Negro, Argentina

1153402680